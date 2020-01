END Online

Esta semana, la versión digital de EL NUEVO DIARIO tuvo entre sus noticias más comentadas el artículo de opinión “Me siendo aplastada”, del periodista Carlos Fernando Chamorro, quien junto a sus hermanas, Claudia y Cristiana, reaccionaron a una serie publicada por el diario La Prensa, donde se entrevista a Anastasio Somoza Portacarrero, “El Chigüín”.



El foro “Me siento aplastada” recibió más de un centenar de comentarios, y el debate osciló en temas que van desde la solidaridad con los hermanos Chamorro hasta el contrapeso de las teorías conspiradoras.



“Es lamentable que medios de comunicación ocupen un espacio y le den tanta publicidad a un tipo que no se merece ni siquiera recordar. Apoyo el sentir de la familia Chamorro Barrios, y como joven admiro los ideales de don Pedro Joaquín”, expresó la usuaria que se registró como Katia.



Joaquín Ortiz, otro lector, por su parte, expresó sus “respetos a la familia Chamorro y a la memoria de Don Pedro Joaquín Chamorro, pero, ¿a quién realmente benefició la muerte del Dr. Chamorro?”





“Colombia amenaza”



Entre las noticias más leídas destaca la titular de ayer sábado, “Colombia Amenaza”, que al final de la tarde contaba con 2 mil 134 lecturas y más de 30 comentarios.



Lectores nicaragüenses y colombianos en distintos tonos expresaron sus posiciones acerca de las tensiones que existen entre ambas naciones por la demanda de Colombia a Nicaragua de sostener el status quo del meridiano 82 como frontera marítima.



El usuario identificado como “López a López”, opinó: “Colombia actúa soberbiamente al suponer que hay un status quo en el meridiano 82. Nunca ha existido frontera en ese meridiano”.



Por su parte, “Carlos” resume la posición de muchos lectores al afirmar que “el problema con Colombia es cuestión de soberanía, no político, pero gracias a las desuniones entre los nicaragüenses nuestra querida Nicaragüita ha sido desmembrada y pirateada. Es hora que cerremos filas y defendamos lo que nos pertenece.”



Por su parte, “Ingeniero Medellín” habló de parte de los suramericanos: “San Andrés es territorio colombiano porque, no se nos olvide, que está cerca de Panamá, y cuando lo perdimos nos quedaron las islas”.





Felicitaciones a Belli

Entre los foros de blogs, la Bitácora de Gioconda Belli, “La felicidad como propuesta social”, continuaba entre los más leídos, incluso muchos lectores aprovechaban para felicitarla por su reciente premio Biblioteca Breve, otorgado en España.



“Mis felicitaciones por su más que merecido premio reciente en España. Soy lector de su blog desde hace tiempo y me encantan dos de sus virtudes, especialmente su prosa y sus ideas claras”, le manifestó Mario Besaos Ferraz 16:04 - 09.02.2008



Candidatas en galerías

En la recta final de la preparación para la elección de Miss Nicaragua 2008, las 15 candidatas se mostraron en galerías de fotos en vestidos de baño tomadas en diversas cascadas del norte del país.



Entre las galerías también se destacó las elecciones del mejor traje típico y la elección a Miss Piel.



Por su parte, las 19 candidatas a Reina del Carnaval, evento que se celebrará el próximo 16 de febrero, también fueron acompañadas a León por un equipo de END.





Desaprueban a Ortega

En otro orden, elnuevodiario.com.ni dio cierre a la encuesta de la semana: “¿Está de acuerdo con que el presidente Daniel Ortega respalde la creación de una fuerza armada conjunta de la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), propuesta por el mandatario venezolano Hugo Chávez?”



Los resultados dieron que 1379 personas se oponían a la propuesta, contra 273 que sí vieron favorable la creación conjunta de una fuerza armada.