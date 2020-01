“Resolvemos por Cancillería y no por los medios”

El canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, consideró inoportuno y nada positivo que las relaciones con Nicaragua se “fijen por notas de EL NUEVO DIARIO” o cualquier otro medio.



Lo anterior fue en respuesta a que si la Cancillería tenía comentario respecto a la correspondencia (que publicó este rotativo), que se cruzaron funcionarios colombianos en el 2001, donde se evidenció una aparente ingerencia en la decisión de los ticos en demandar a Nicaragua por “derechos” de navegación en el río San Juan.



“Bueno, ese es el criterio de ustedes”, respondió en un primer instante. Sin embargo, después agregó que si el gobierno nica tiene interés en exponer “algún intercambio sobre cualquier tema”, que utilice “los canales oficiales”, y no, que se aborden en los medios de comunicación.



“Costa Rica no considera ni oportuno ni positivo que las relaciones entre nuestros países o con ningún país las fije EL NUEVO DIARIO, ni ningún otro periódico de circulación en Nicaragua o Costa Rica, para eso están las cancillerías, los voceros y esa es la manera mas prudente de poder llevar una relación y no mediante artículos de prensa”, comentó el jefe de la diplomacia costarricense.



El asunto con Europa



Respecto a las afirmaciones que hizo en días anteriores, Roberto Echandi, negociador tico ante un acuerdo de Asociación con Europa, en el sentido que el gobierno se oponía a la iniciativa del presidente Daniel Ortega, de establecer un fondo para proyectos sociales, indicó que las posiciones oficiales del gobierno se brindan a través de la Cancillería o un ente facultado.



“…no se dan mediante artículos de prensa (posiciones oficiales), de los cuales no necesariamente se mantiene la integridad de lo que se ha dicho y de la manera que se ha expresado”, acotó, sin indicar abiertamente que desestimaba lo expresado por el negociador tico o si los medios de comunicación fueron los culpables.



Añadió que la Cancillería está procediendo a “contestar por los canales diplomáticos”, la solicitud del vicecanciller nicaragüense, Manuel Coronel Kautz, en cuanto a que expliquen si lo manifestado por Echandi, es la posición oficial del gobierno tico frente a la iniciativa de Ortega.



Reiteró que consideran (Cancillería) que los temas bilaterales se deben abordar por los canales oficiales y no por los medios de prensa. Asimismo, dijo que en el momento oportuno darán a conocer su “posición oficial” sobre el proyecto del mandatario nicaragüense.