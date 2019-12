Presidente del BCN ignora orden de juez

El gobierno cumplirá con su obligación de pagar los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, de las deudas bancarias, porque la ley y la Constitución así lo establecen, expresó Antenor Rosales, Presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, pese a una orden judicial que manda a congelar dicho pago.



“Hemos sido claros en señalar que el Banco Central va a cumplir con las leyes de la República. Las leyes de Nicaragua determinan cómo, cuándo y por qué un título valor debe ser pagado y eso es lo que el banco va a hacer”, subrayó.



El funcionario se pronunció a favor del pago de los Cenis, luego de participar en una reunión con los directivos de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, en la que abordaron diferente temas relacionados con la economía nacional.



El juez Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Julio Arias, dio lugar a la solicitud de la Fiscalía de ordenar al Banco Central y al Ministerio de Hacienda, la suspensión del pago de los Cenis hasta que terminen las investigaciones que llevan a cabo sobre el caso de los certificados otorgados a los bancos, para respaldar las carteras de las instituciones financieras quebradas.



Lo que les manda la Ley



“La Ley nos manda a que seamos los encargados de velar por la estabilidad de los precios, cumplimos con esa función; la Ley nos manda a que seamos los responsables de garantizar el sistema de pagos en Nicaragua, cumplimos con esa función; la Ley nos manda a servir de consejeros económicos del gobierno, cumplimos con esa función; la Ley nos manda a que seamos agentes financieros del gobierno, cumplimos con esa función; la Ley nos manda a pagar títulos valores, cumpliremos con esa función, así de sencillo”, insistió Rosales.



El presidente del BCN dijo que no hay una condición que impida que el BCN cumpla con la Ley. “Nosotros somos defensores del Estado de Derecho y nos vamos a atener a lo que la Constitución y la Ley nos manda.



“Nos apegamos a la Constitución y las leyes. Si existe una disposición de naturaleza legal que nos impida pagar esos Cenis, lo vamos a hacer. Hasta el momento, es la opinión del presidente del Banco Central, que en estricto apego a la Constitución y las leyes, tenemos que pagar esos títulos”, expresó.



El funcionario señaló que la solicitud de la Fiscalía debe analizarse y ver si esa es la forma en que una autoridad debe instruir, ordenarle a una autoridad administrativa, el cumplimiento de determinada decisión judicial.



Agregó que el presidente del Banco Central no es el encargado de decir cómo deben hacer las cosas otras autoridades. “Yo simplemente digo que voy a cumplir si todo está de conformidad con la Ley”.



Afirmó, además, que antes de que estuviera ejerciendo funciones en el gobierno, manifestó que no se debe confundir la nulidad de un título con la nulidad de una emisión.



Concluyen renegociaciones



Rosales dijo que están por concluir la renegociación de la deuda de los Cenis con los bancos, tal como lo ordenó el presidente Daniel Ortega a la comisión que se conformó para ello, en la que además de él está Bayardo Arce, asesor económico del mandatario.



Explicó que presentarán la propuesta al presidente Ortega, en la que se reflejará una posible reducción de los intereses y aumento del plazo de los Cenis, que cuenta con el consenso de todas las partes, y con ello “se produce un determinado alivio de la deuda y además se cumple con la condición de que Nicaragua fomenta el mercado de capitales, realizando el pago de una parte de esos títulos en 2008”.



Mencionó como algo importante el que Nicaragua sea reconocida como un país en el que los inversionistas nacionales y extranjeros tienen la plena y absoluta seguridad de sus inversiones, con el propósito de crear empleos, de obtener un beneficio para su patrimonio, pero comprometidos también en lograr el bienestar material de los nicas.



Aguirre Sacasa: Esto es muy delicado



Por su parte, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, dijo antes de conocer las declaraciones de Rosales, que la decisión de un juez de suspender el pago de los Cenis, no afecta el presupuesto 2008; pero que el gobierno debía pronunciarse oficialmente.



Según Aguirre, la resolución judicial deja en “stand by” (en espera) el pago de los Cenis, pero no la considera una posición oficial del gobierno, en tanto que el Poder Ejecutivo no ha dicho textualmente que no honrará la deuda pública interna.



“El dinero está en el Presupuesto, y para Nicaragua es imperativo pagar esa deuda interna… Esto es muy delicado, y sobre todo esto se va a tener que pronunciar el Estado…”, dijo.



Aguirre evitó en todo momento afirmar si la resolución judicial afectará el Presupuesto 2008, considerando que el monto para el pago de los Cenis quedó incluido en ese Presupuesto.



“Yo no veo esa resolución como una decisión definitiva del Estado nicaragüense de no pagar esa deuda”, señaló.



El diputado Eduardo Montealegre señaló ayer que el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, ya había expresado su posición sobre el tema, pero que considera una mala señal el ordenar que no se paguen los Cenis.



Juan Álvaro Munguía, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, afirmó luego de la reunión con Rosales, que el pedir que no se paguen los Cenis es una situación muy delicada, y que los títulos valores tienen su norma de pago y es clara en señalar cuándo y cómo se deben pagar.



“De manera que hay que pensar con prudencia lo que estamos jugando, y los medios de comunicación deben ser prudentes con esta noticia, porque afecta la credibilidad del país”, indicó.



Munguía añadió que los títulos valores no sólo están en manos de los bancos, sino que circulan internacionalmente, y Nicaragua tiene compromisos internacionales y obligaciones qué cumplir.



(Con la colaboración de Leina García).