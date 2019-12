Artistas amigos de Sanz se lanzan contra Chávez

Unas 100 personalidades del mundo del espectáculo y del deporte, desde la estrella del pop Shakira hasta el futbolista David Beckham, han mostrado hoy su apoyo a Alejandro Sanz a través de un comunicado contra la suspensión del concierto del próximo jueves del cantante español en Caracas, después de las críticas vertidas por él, hace tres años, hacia Hugo Chávez.



La organización de los Premios Grammy también ha apoyado al español y ha señalado que el hecho de suspender el concierto provoca sospechas de censura en Venezuela. Sus firmas han completado un documento en el que también han plasmado sus nombres y apellidos la actriz y amiga del cantante afincado en Miami, Penélope Cruz, además de Ricky Martin y Jennifer López.



La carta, hecha pública por la oficina de prensa de Alejandro Sanz, expresa el deseo de ‘que las opiniones libres puedan ser escuchadas en un lugar libre, como América Latina’. El pasado año las autoridades venezolanas ya cancelaron el concierto de presentación de El Tren de los Momentos, alegando que el estadio de atletismo donde iba a desarrollarse no era un buen lugar para reproducir las palabras que Sanz dedicó en 2004 al presidente venezolano, Hugo Chávez. El concierto, suspendido en un primer momento, se retrasó para este jueves.



Alejandro Sanz agradece en una carta a EL PAÍS el apoyo recibido

Queridos amigos y compañeros:

Es la primera vez que me encuentro con una canción a la que no se ponerle letra. Y es que no hay palabras para agradeceros el apoyo que me habéis brindado en esta situación inaudita. (El primer síntoma de la represión es silenciar a los artistas).



Dicen que somos lo que defendemos… nosotros somos Libertad; Libertad son nuestras canciones, son nuestros logros y nuestros actos. Y es el respeto a la libertad, lo que con vuestras firmas estáis apoyando. Reconozco que me sentí muy solo hasta el momento en el que vi vuestros nombres en esa lista, pero ahora sé que somos muchos y que sois valientes, sobre todo nuestros hermanos venezolanos que han decidido firmar aun sabiendo que esto les puede costar caro.



Por ellos y por todos los venezolanos que se han sentido solos, va mi firma y mi agradecimiento a todos vosotros.



Un fuerte abrazo.



Vuestro amigo

Alejandro Sanz

Artistas que han firmado la carta

Adan Ross; Adrede; Ainoa; Alberto Iglesias; Alejandro Lerner; Alejandro Pelayo (Marlango); Alejo Estivel; Aleks Syntek; Alex Crivillé; Alex González (Maná); Alex Ubago; Algiva; Algunos Hombres Buenos; Amaia Montero; Ana Belén; Ana Gabriel; Ana Torroja; Ángel Nieto; Angie; Antonio Carmona; Antonio Orozco; Antonio Romero.



Además: Ariadne Artiles; Aureo Baqueiro; Bacanos; Belo; Boudet; Calle 13; Carlos Narea; Carlos Vives; Carmen París; Chenoa; David Beckham; David Bisbal; David DeMaría; Diego Martín; Dover; Ednita Nazario; Eduardo Cruz; Edurne Pasaban; Efecto Mariposa; El Sueño de Morfeo.



Sigue: El Tren De Los Sueños; Esteve; Fher Olvera (Maná); Fito Mansilla; Fito Páez; Fondo Flamenco; Fonsi Nieto; Frank Quintero; Gabriel Abaroa–Laras; GianMarco; Gisela Pulido; Greta; Guaraná; Guillermo Dávila; Hugo; Humberto Gatica; Iguana Tango; Ilan Chester; Indras.



También: Jarabe de Palo; Jaume De Laiguana; Javier Moro; Jennifer López; Jere; Joan Manuel Serrat; Joan Tena; Joaquín Sabina; Jorge Drexler; José María Cano; Juan Calleros (Maná); Juan Luis Guerra; Juan Peña; Juanes; Julieta Venegas; Kevin Johanssen; Kiko y Sarah.



Hay más: La Dama; La Guardia; La Quinta Estación; La Red de San Luis; La Shica; Las Supremas; Laura Pausini; Lena; Leonor Watling (Marlango); Luis Cobos; Luis Enrique; Luis Fonsi; Malanga; Maldita Nerea; Malú; Manolo Escobar; Manuel Carrasco; Manuel Quijano.



La lista incluye a: María Conchita Alonso; María De Medeiros; María Villalón; Mark Anthony; Marta Quintero; Mauricio Abaroa; Melendi; Melocos; Merche; Miguel Bosé; Miguel Ríos; Mota; Nacho Cano; Nacho Duato; Nena Daconte; Paloma San Basilio; Paulina Rubio; Pedro Javier Hermosilla.



Y: Penélope Cruz; Presuntos Implicados; Radio Macandé; Rafa Sañudo; Rafael Basurto (La voz de Los Panchos); Rapahel; Rasel; Revolver; Rosario; Second; Seguridad Social; Sergio Rivero; Sergio Vallín (Maná); Shakira; Silvina Magali; Soledad Bravo; Sr. Trepador; Tecupae; The Cabriolets; Víctor Manuel; Vinodelfin; Violet Lades; Voz Veis; Walter y Jordano.