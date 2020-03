Creen que cuentas no le calzan a la alcaldesa

PUERTO CABEZAS, RAAN

Graves señalamientos penden sobre la administración de la Alcaldía de esta ciudad, por supuestos gastos no soportados y ejecutados en el último trimestre del año pasado por la alcaldesa Elizabeth Henríquez.



Ayer, en la celebración de la segunda sesión ordinaria del año, nueve de los diez miembros del Concejo decidieron no abordar y aprobar el Presupuesto de 2008 hasta el jueves próximo, cuando primero se aclaren dudas del informe financiero de los últimos tres meses del año pasado.



Entre los gastos cuestionados por algunos miembros del Concejo, está que en octubre de 2007 se gastaron 39 mil 730 córdobas en concepto de donaciones y apoyo, lo que no se entiende, pues para ello había un fondo de emergencia.



Otro de los gastos que deberá aclararse es el pago de 21 mil 791 córdobas por alquiler de una camioneta, lo que tampoco se explica, considerando que en ese mes la comuna contaba con una camioneta propia, en buen estado.



De la misma manera se habla de la compra de materiales de construcción por 56 mil 197 córdobas, dinero que debió ser cubierto con fondos de la emergencia y no de la comuna.



Otro pendiente por aclarar será el pago de 36 mil córdobas al abogado Mario Quezada, en concepto de servicios profesionales como asesor legal, y el gasto, en el mismo mes de noviembre, de 104 mil córdobas en concepto de apoyo a personas afectados por el huracán Félix.



La alcaldesa también deberá convencer, con los debidos soportes, el gasto de 600 mil córdobas entregados por el Fondo de Inversión Social, FISE, para el mantenimiento de escuelas, dinero que aún no se ha rendido a esta institución.



Alcaldesa se defiende

Por su parte, la alcaldesa Elizabeth Henríquez respondió ante los señalamientos diciendo que todos y cada uno de los cheques emitidos tienen su debido soporte de gastos, y están a la orden de los concejales y de todo aquel que tenga dudas.