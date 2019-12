Procuraduría de DH abrirá tres nuevas delegaciones

A pesar que la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tan sólo recibirá el 53.8% del presupuesto solicitado para su funcionamiento en 2008, dicha institución anunció la próxima apertura de tres delegaciones, dada la demanda de la población.



Además de la central en la capital, se abrirá una delegación en Managua, otra en la ciudad de Estelí, que corresponderá a la región del Norte segoviano; para el centro del país habrá una delegación en Juigalpa, y para Occidente se abrirá una en León. Para tal acción, la PDDH no hará contrataciones nuevas, sino que enviará a las delegaciones a personal que ya labora en la institución.



“Aquí no sobra grasa, no hay fondos superfluos. Estamos haciendo un máximo de racionalización, quedándonos en la institución central con menos personal”, dijo el procurador Omar Cabezas, quien agregó que eso significará un incremento en las labores de la institución central, pese a que en 2007 las denuncias subieron alrededor de un 30 por ciento.



“Me parece ejemplar la disposición de nuestro personal y la calidad humana que hemos venido desarrollando en ellos y ellas. Espero que esto sirva de ejemplo en el gobierno y se valore lo que estamos haciendo a favor de la población. Espero que en 2009 se mejore nuestro presupuesto y se dé lo necesario”, dijo.



Según el procurador, este año pidieron 52 millones de córdobas para el total funcionamiento, incluyendo las nuevas delegaciones, sin embargo, sólo les aprobaron 28 millones, lo que representa el 53.8% de lo solicitado.



Con la apertura de estos tres nuevos centros de atención para la ciudadanía, las delegaciones de la PDDH serán nueve. Las anteriores están en las regiones Caribe Norte y Sur, Matagalpa, Corinto y en el Triángulo Minero.



Las delegaciones próximas a abrir iniciarán funcionamiento antes de finalizar el primer semestre de este año.