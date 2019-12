14 parejas se casaron en el Centro Comercial Managua

La historia de amor de Roberto Núñez y Jessy Hernández se comenzó a escribir hace nueve años, cuando él la enamoraba hasta con mangos. No obstante, ayer se escribió otro capítulo en la vida de esta pareja: se casaron y juraron separarse hasta el día de la muerte.



Ésta fue una de las 14 parejas que contrajeron matrimonio en el Centro Comercial Managua, en honor a San Valentín, festejado en el mundo como el Día del Amor y de la Amistad.



Roberto Núñez dijo tener dos motivos para dar este gran paso: “Uno, la amo mucho, y desde hace rato venimos planeando esto, hace nueve años”. El otro motivo no es menos importante para Núñez: “El Centro Comercial es un pedacito de la vieja Managua, estoy hablando de que el Centro Comercial es algo clásico”.



Por su parte, Jessy Hernández agradeció a Dios y a la gerencia del Centro Comercial por “unir a las familias en lazos de amor, hoy 14 de febrero”.



Le salió responsable



“También le doy gracias a Dios por haberme dado un hombre responsable, porque tenemos dos hijos y hasta la vez estamos bien”, agregó.



Ambos habitan en el barrio “Hugo Chávez” junto a sus dos hijos, una niña de nueve años y un varón de ocho. “Nos conocimos cuando pasaba por donde mi mamá. Él vivía en el 31 de Diciembre, que queda por Sabana Grande, y yo vivía allá por Julio Martínez, él pasaba por allá y hasta con mangos me enamoraba. Él sabe que a mí me encanta el mango, me llevaba mis bolsas de mangos, así lo fui conociendo. A los tres domingos me junté con él, arriesgándolo, porque yo era una muchacha menor de edad”, relató Hernández

“Hay bastante diferencia de edad, o sea, él va sobre 42 y yo tengo 23, pero no impide que haya amor, para el amor no hay edad”, expresó .



Junto a Núñez y Hernández se casaron también dos periodistas: Jonathan Castro y Alejandra Ramos, quienes trabajan en 100% noticias y en Canal 11, respectivamente.



Por su parte, la gerente del Centro Comercial, Silvia Alegría Landero, dijo que “han querido darle un regalo a cada pareja que habían tenido la ilusión de algún día casarse, y además el Centro Comercial mucho se ha enfocado en lo que es la familia”.



El proceso de selección fue sencillo, se hizo el llamado por diferentes medios de comunicación, y las primeras 14 parejas fueron las afortunadas.



“Lamentablemente tuvimos que decir son 14, consideramos que es el número apropiado. Para el próximo año lo vamos a hacer con mayor número de parejas”, anunció Alegría Landero.



El Centro Comercial asumió los anillos de las 14 parejas, las zapatillas a las novias y las camisas de vestir a los novios. También les entregaron 14 pares de almohadas e igual número de vajillas.