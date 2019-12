Rosales rechaza suspender pago de Cenis

El presidente del Banco Central, Antenor Rosales, solicitó al juez Julio César Áreas, que reboque la orden de suspender el pago de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, contemplados en el Presupuesto de la República.



Rosales dijo que no acatará la orden emitida por el juez porque no tiene competencia para hacerlo y porque el Código Procesal Penal no contempla ese tipo de acción como medida precautelar.



Explicó que el fiscal especial Armando Juárez no podía hacer ese tipo de petición porque aún no existe un proceso judicial y por consiguiente las medidas precautelares no caben.



Reiteró que el banco honrará la deuda tal y como está establecido en el Presupuesto General de la República. También dijo que las negociaciones con lo banqueros para bajar los intereses de los Cenis están muy avanzadas.