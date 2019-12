Ortega: Pagaré Cenis

El presidente Daniel Ortega aseguró ayer que el Estado pagará la deuda que tiene con los bancos tenedores de los bonos bancarios. El mandatario expresó las dos razones por las que su gobierno honrará la deuda causada por la quiebra de cuatro bancos entre 1999 y 2001: No pagarla afectaría la imagen del país, y porque los bancos “sencillamente fueron beneficiados por una operación corrupta”.



“El Estado no puede desconocer esta deuda. Los que deberían estar en la cárcel son esos funcionarios que se lucraron por la operación, porque con (la emisión de) los Cenis (Certificados Negociables de Inversión) hubo corrupción, pero los bancos sencillamente se vieron beneficiados con esa corrupción”, expresó el gobernante en una reunión con caficultores.



Ortega no se refirió a la orden del juez quinto penal de Audiencia, Julio César Arias, quien ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Banco Central de Nicaragua (BCN) suspender el pago de los bonos bancarios, partida contemplada en el Presupuesto General de la República (PGR).



De esta forma, el mandatario se suma a lo expresado por el presidente del BCN, Antenor Rosales, quien en días recientes aseguró que cumplirá con las leyes que lo mandan a pagar las deudas que el Estado contrajo.



Pronto finalizará renegociación



Ortega anunció que en poco tiempo el equipo gubernamental terminará la renegociación de la deuda que el Estado tiene con el Banco de la Producción (Banpro) y con el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro).



Según Ortega, el equipo gubernamental logró que los plazos de pago se extiendan y se bajen las tasas de interés, de modo que sólo se le pague la mitad de lo que está presupuestado.



“Lo ideal sería no entregar nada, pero se está tratando de que se entregue una parte, porque de lo contrario, como estamos en una economía determinada por los intereses de los grandes capitales transnacionales, entonces nos afectaría como país no cumplir. Hay que entregar algo, por eso la renegociación”, insistió Ortega.



El gobierno pretende, según explicó Ortega, pagar este año unos 400 millones de córdobas de los más de 900 millones establecidos para este pago en el PGR.



“Quedarían 400 millones de córdobas disponibles para honrar la deuda que tenemos con los caficultores. Se puede abonar una parte este año, para que en 2011 ya esté cancelada la deuda”, dijo, refiriéndose a la deuda de 30 millones de córdobas que el Estado contrajo en anteriores gobiernos con los caficultores.



En enero pasado, cuando cumplió un año de gobierno, el mandatario amenazó a los bancos con sacar el dinero que el Estado tiene depositado en sus cuentas si se rehusaban a renegociar la deuda.



“No quiero verme en la obligación de sacar los miles de millones que el Estado tiene (en sus cuentas). No jueguen con fuego”, advirtió el mandatario en esa ocasión.