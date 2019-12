Presupuesto en vilo

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, promovió ayer un incidente de nulidad por defectos ante el juez quinto penal de Audiencias, Julio César Arias, en contra del auto mediante el cual ordenó la suspensión del pago de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), contemplado en el Presupuesto General de la República.



Por su parte, el procurador Hernán Estrada hizo público su apoyo a lo solicitado por el fiscal especial, de donde se deduce que apoya también la orden del juez de suspender el pago de los Cenis.



Esto coloca a dos instituciones fundamentales del Estado --BCN y PGR-- en abierta contradicción, y lo más grave aún: el Presupuesto 2008 en el aire, ya que el recurso de reposición de Rosales dejó viva la orden del juez.



Rosales explicó que hizo la petición debido a que Arias no tiene competencia para ordenar tal suspensión del pago, que es de materia mercantil y de competencia único de la autoridad civil.



“El Código Procesal Penal (CPP) no contempla ese tipo de acción como medida precautelar”, dijo Rosales, tras indicar que la Fiscalía no ha ejercido la titularidad de la acción penal, y, por consiguiente, todavía no hay proceso para recurrir a medidas precautelares.



El fiscal especial Armando Juárez respondió que, en efecto, su petición no es una medida precautelar, sino que una acción ejercida dentro la investigación de los Cenis que es de carácter público, vinculada al Estado y a la sociedad y por encima los grupos económico.



Se están investigando 500 millones de dólares, con una resolución de la Contraloría, con presunción de responsabilidad penal, y eso es suficiente razón para que la Fiscalía actúe, porque de lo contrario sería cómplice, afirmó Juárez al defender su decisión.



Estrada apoya la medida



Por su parte, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, dijo un día antes que respaldaba la petición de Juárez en cuanto a la suspensión, mientras concluye la investigación de la Fiscalía que determine si se ejercerá la acción penal.



Rosales enfatizó que la suspensión de pagos no aparece ni existe en el CPP, únicamente en el Código de Comercio, y es de competencia exclusiva de los jueces civiles y no puede hacerlo el juez penal.



No obstante, Rosales reconoció que si la acción la ejerciera la Procuraduría en la vía civil sería otra cosa, y, en ese caso, serían respetuosos del estado de derecho y se someterían al imperio de la ley.



Juárez defendió la decisión del juez Arias, y afirmó que cuando lo manden a oír de lo solicitado por Rosales responderá con contundencia, porque se ha tratado de confundir diciendo que con esa acción se pone en riesgo los títulos valores, cuando es sabido que los únicos cuestionados son los emitidos en el marco de los cierres bancarios.



No acatará la orden



Rosales insistió en que no acatará la orden de Arias, porque considera que no tiene la competencia para ordenar la suspensión del pago. “Estamos sometidos al imperio de la ley, si se cumple la ley, acatamos lo que la ley contempla”.



Las resoluciones son de ineludible cumplimiento, pero “cuando no es una resolución, no es de obligatorio cumplimiento, y estamos obligados a crear un clima de tranquilidad que potencia la capacidad productiva y se garantice la estabilidad”, dijo Rosales.



Por su parte, Juárez comentó que al recurrir a la autoridad judicial, Rosales no ha caído en rebeldía porque está haciendo uso de los recursos que la ley le da, por no estar de acuerdo con lo ordenado, pero mientras el juez no se pronuncie, la suspensión está vigente y debe acatarse.



Al recurrir ante el juez, Rosales reconoce que la decisión de suspensión tiene vigencia, y con su acción pretende que se anule. Rosales reveló que las negociaciones con los banqueros en busca de bajar los intereses de los Cenis y ampliar el período para el pago va por buen camino y esperan terminar con éxito.



“El presidente (Daniel Ortega) nos instruyó a mí y al comandante Bayardo Arce, que estamos al frente a negociar, para contar en 2008 con los recursos suficientes que permitan realizar los proyectos sociales y de infraestructura, y estamos trabajando en esa vía y seguros de lograrlo”, dijo Rosales.



Refirió que están a la espera de una decisión definitiva en cuanto a los intereses que conducen a un alivio de la deuda, aunque declinó revelar cuál es el interés propuesto por el Estado para bajar los intereses.