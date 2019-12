“Atropello cultural y castigo al público”

La decisión el presidente venezolano Hugo Chávez de ordenar la cancelación de un concierto que iba a realizar en Venezuela el cantante Alejandro Sanz, provocó ayer rechazo en varios artistas y músicos de Nicaragua, quienes se sumaron a la solidaridad de la farándula internacional.



Oscar Hernández, director de La Nueva Compañía, se solidarizó con Sanz, pero señaló que un artista debe “dedicarse a hacer lo suyo”.



Estimó que los artistas no deben tomar partido o bando político, “porque eso va en contra de sus fans”, pero censuró la forma como el gobierno de Chávez mandó a cancelar el concierto, lo que no debió ocurrir, independientemente de la forma de pensar que tenga Sanz.



Horrendo prohibir conciertos

“Sea en Estados Unidos, sea en Cuba o en cualquier país del mundo; sea de derecha, de izquierda, de centro o lo que sea, no es correcto mandar a parar conciertos, porque no es de esa manera que se van a solucionar las diferencias”, dijo Hernández.



El compositor Ofilio Picón expresó no estar al tanto sobre la situación que enfrentó el cantante con el gobierno de Chávez, pero aseguró que “no se le puede prohibir a nadie cantar, así sea en Rusia o en Chile”.



Señaló que fue una “decisión estúpida” mandar a cancelar el concierto que Sanz tenía programado en Venezuela, al tiempo que recordó que la música de Sanz “no es política, ni predica contra nadie”.



Ramón Lozano, del Dúo Ramces, además de solidarizarse con su colega, agregó que “no se puede revolver el cebo con la manteca, porque uno como artista va donde lo contratan”.



Dijo que los artistas políticos son especiales, y puso como ejemplo a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, entre otros.



Castigo al público

El guitarrista del Dúo no descartó que la orden del presidente Chávez podría haber sido “como un castigo a la gente (los venezolanos) que estaba esperando escuchar ese show, por lo que la acción no sólo fue contra el artista”.



María Eugenia Urroz, cantante del grupo Llama Viva, dijo que quitarle una distracción al pueblo, como es la música, “estamos hablando de un nivel de ignorancia y falta de sabiduría para poder conducir ese país”.



Coincidió con los músicos que un cantante tiene derecho de ir a cantar a cualquier país donde lo contraten, y “es lo más ridículo en el mundo prohibirle a un artista actuar, porque coartarlo estamos hablando de los derechos más elementales”.



Finalmente, Urroz dijo que esa acción contra el cantante puede calificarse como elementos de un gobierno totalitario.



Sanz tenía previsto cantar este jueves en Caracas, pero la semana pasada el recital se canceló por segunda vez, luego que el gobierno suspendió su presentación de noviembre.



El show iba a realizarse en el Poliedro de Caracas, un centro de espectáculos estatal con capacidad para 15,000 personas, y las entradas estaban totalmente agotadas.



Lo que dijo Sanz

En 2004, al ser preguntado sobre el líder venezolano seis meses antes del referendo promovido por opositores que buscaban la salida de Chávez de la presidencia, Sanz expresó en tono jovial que ‘’su presidente no me gusta. Tampoco me gustan los de otros sitios, y el mío tampoco (el español José María Aznar) me parece que lo haya hecho bien’’.