Decomisan camioneta a Salvador Talavera

Acusado de defraudación aduanera, el diputado independiente Salvador Talavera Alaniz fue despojado de su camioneta Toyota Prado cuando el vehículo estaba estacionado en un lavado automático. La acción llevó a Talavera a presentar ayer un recurso de amparo en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), contra el comisionado Javier Obando, Jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional.



El recurso abarca también al director general de Servicios Aduaneros, Eddy Medrano, y al director de fiscalización de la Dirección General de Aduanas (DGA), Franklin Mendieta.



En su escrito, Talavera se declara perseguido político por el gobierno, y acusó a los funcionarios antes mencionados de violar sus derechos ciudadanos y su inmunidad como parlamentario.



Defraudación aduanera

El decomiso del vehículo se realizó el pasado 12 de febrero, cuando Talavera lo dejó en un autolavado. “Con un gran despliegue policial, se presentaron al lugar agentes de la Dirección de Investigaciones Económicas, acompañados de funcionarios de la Dirección General de Aduanas, quienes solicitaron los documentos de mi camioneta, los que están a mi nombre, procediendo a ocupar al vehículo alegando que existía de por medio una defraudación aduanera”, señala el documento presentado en el TAM.



Agrega en el documento que ha hecho todos los trámites correspondientes para que le devuelvan el vehículo, sin que eso haya ocurrido hasta el momento. Talavera mostró los documentos que lo acreditan como dueño del automotor y los impuestos que pagó por la adquisición del mismo.



En el escrito presentado la tarde de ayer, el diputado se ampara en su inmunidad como tal para reclamar el bien. “Les expliqué (a los funcionarios de aduana) que en mi calidad de diputado gozo de inmunidad, y que la ley establece que no puedo ser objeto de proceso alguno, excepto familiar o laboral, y que el caso no es ninguna de las excepciones… Además, aclaré quo no existe en el vehículo ninguna transacción, no lo he vendido, gravado o hipotecado”.



Talavera insistió en que tanto la Policía Nacional como la DGA han violado sus derechos constitucionales, en particular lo referente a la inmunidad legislativa de que goza. “Esto resulta evidente para mí que se trata de una persecución política por mi condición de diputado independiente en la Asamblea Nacional, y se me está arbitrariamente confiscando mi propiedad”, señala el escrito.



El legislador solicitó al Tribunal de Apelaciones que suspenda los efectos de la medida policial y aduanera, y, por ende, ordene la pronta restitución del vehículo.