Crítica al Festival de Poesía en Granada

Agradezco a los organizadores del Festival Internacional de Poesía en Granada por incluirme en su agenda artística. En realidad, es un privilegio cantar en el marco de un evento cultural de esa magnitud, sobre todo tomando en cuenta que en nuestra Sultana de los Lagos confluyen poetas de todas las latitudes del mundo. Felicidades a los mentores, encabezados por Francisco de Asís Fernández y su esposa Gloria, quienes --con entusiasmo y venciendo todos los escollos-- han logrado crear y mantener viva esta verdadera Fiesta anual de la Poesía.



Sin embargo, quiero subrayar un lapsus lamentable. Y es que, tratándose de un Festival que este año estuvo dedicado a la obra de Salomón de la Selva, nuestro cantautor nicaragüense Ofilio Picón no fue tomado en cuenta, quizá por olvido involuntario. La verdad es que Ofilio es autor de una sólida y lúcida obra, en la que --precisamente-- destaca la musicalización de un racimo de poemas de Salomón. ¿Quién no conoce en nuestro país esa estupenda trova que es La Bala? Es más, me atrevería a decir que el gran logro de Picón ha sido popularizar una serie de poemas, que en este país sólo conocían los eruditos e intelectuales. Ojalá en los próximos eventos sea tomado en cuenta este trovador, que con su talento y creatividad honra a la Familia del Canto Nicaragüense.