Martes empieza el paro escalonado de médicos

Mientras la oficialista Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) protestó a “medio gas” ayer por el reducido incremento de salario que les fue aprobado en el Presupuesto de la República para 2008, los médicos Pro Salario anunciaron para este martes la suspensión de las consultas externas y cirugías programadas por ocho horas.



El doctor Léster Espinoza, miembro de la Junta Directiva del gremio médico, dijo que en la medida en que el gobierno no dé respuesta a su demanda, ellos incrementarán la presión a las autoridades del Minsa.



“Como Federación Médica no estamos satisfechos con el 12 por ciento que ofrece el gobierno para el sector, porque tenemos una ley y tenemos un rezago en la ley, estamos decididos a hacer cumplir esta ley”, expresó el galeno.



La Junta Directiva Nacional del sindicato médico se reunió ayer por más de cinco horas en el Hospital “Antonio Lenín Fonseca”.



“Pedimos al Ministro de Salud y a la Ministra del Trabajo que nos sentemos a dialogar para que esto no desencadene en algo peor”, agregó.



Según los médicos, basándose en la Ley de Equiparación Salarial, este año merecen el 45 por ciento de incremento.



Esto es el 15 por ciento de incremento que quedó pendiente de 2007, y un 30 por ciento que, según la ley, deben recibir este año.



El galeno se disculpó por adelantado con la población que resulte afectada este martes, y pidió comprensión, pues el actual gobierno se ha mostrado insensible ante sus demandas.



Los médicos ayer enviaron otra carta al titular de Salud, Guillermo González, pidiendo un encuentro para discutir el tema, y avisándole oficialmente de la protesta de este martes.