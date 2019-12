Gobierno escogió el peor camino para presionar a bancos

Una gran incertidumbre jurídica y un debilitamiento de la confianza de los inversionistas en las reglas institucionales de Nicaragua, es la consecuencia inmediata de la decisión del juez Julio César Arias Roque, de ordenar la suspensión de los pagos de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.



Así lo expresó el legislador renovador sandinista, Enrique Sáenz, quien advirtió que realizan un estudio jurídico del caso, que provoca un gran deterioro en el clima de negocios de Nicaragua, vital para el desarrollo económico del país, y atenta contra la labor legislativa de la Asamblea Nacional.



La decisión del juez Arias reforma de facto la Ley Anual del Presupuesto General de la República de 2008, donde están incorporados pagos por 936 millones 436 mil 324 córdobas, a favor de los tenedores de los Bonos Bancarios, antiguos Cenis, en especial Banpro, Bancentro y otros inversionistas.



Sáenz recordó que el Estado emitirá títulos valores por 45 millones de dólares para financiar pagos de deuda interna y proyectos sociales, y si cualquier juez tiene potestad para evitar que el Estado cumpla estos compromisos, ningún empresario adquirirá tales títulos valores, afectando el financiamiento presupuestario y la credibilidad del país.



Tras la decisión judicial, instigada por la Fiscalía, el presidente del Banco Central, Antenor Rosales cuestionó la medida, pero el magistrado sandinista Rafael Solís la defendió al considerarla “una manera de presionar” para solucionar el caso.



“Existe una comisión formada por el comandante Bayardo Arce y el que les habla, encargados de renegociar la deuda. Yo les puedo manifestar que hemos avanzado sustancialmente. Estamos a la espera, tengo una reunión con uno de los bancos de una decisión definitiva alrededor de los puntos bases de interés que estamos proponiendo para reducir esa tasa, nosotros tenemos una propuesta que conduce a un alivio de la deuda que eso es lo más importante”, dijo Rosales.



Montealegre defiende pagos

Por su parte, el presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, Eduardo Montealegre, dijo que congelar el pago de los Cenis es un acto ilegal que atenta contra la estabilidad jurídica y económica del país.



Montealegre no vaciló en defender la banca privada, con el argumento de que faltar a la honra de la deuda contraída por el Estado aumenta el riesgo-país, produce un daño visible a la inversión, pues menos personas confiarán en exponer su dinero en un lugar donde el gobierno “por sus pistolas”, decide no pagar.



De acuerdo con el diputado, la orden del juez Julio César Arias causa una ola negativa ante el mundo, además, encarece los financiamientos.



“Esto para el ciudadano común y corriente, para los pequeños ciudadanos, significa que el costo de financiamiento en Nicaragua sube… vas a tener que pagar más impuestos”, dijo Montealegre.



“Estado se metió

el cuchillo”



También apuntó que la pérdida de la credibilidad al congelar los pagos, afecta incluso las proyecciones hechas en el PGR 2008 para superar el déficit fiscal de 5 mil 520 millones de córdobas, pues los títulos del Estado han perdido seguridad ante la disposición del juez Arias.



“¿Dónde preferís invertir? Lo que pasó ayer (el jueves) es que el juez al decir no pague sus obligaciones, le disminuye la seguridad a los títulos del Estado. El mismo Estado se está metiendo el cuchillo”, argumentó Montealegre.



“Es ilegal”



Para Montealegre, dejar de pagar los Cenis es pasar por encima de la Ley aprobada por los diputados en la Asamblea Nacional, como es el Presupuesto General de la República.



Además, secundó la postura del presidente del BCN, Antenor Rosales, ya que el artículo tres de la Ley Orgánica del Banco Central llama a que se cuide la estabilidad de la moneda nacional y las deudas internas.



“Si un juez puede detener una aprobación de la Asamblea Nacional, ¿entonces en qué Estado de Derecho estamos?”, afirmó Montealegre.



“Es jugarreta política”



Por su lado, el coordinador de programas del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges), Irving Dávila, calificó la resolución del Juez Quinto Penal de Audiencia, Julio Arias, de “cortina de humo” y “jugarreta política” por parte del pacto FSLN-PLC, para agenciarse réditos y debilitar a otros grupos en un año electoral, aprovechándose del escándalo financiero de los Cenis.



Cabe señalar que Dávila trabajó con otras personas en el diagnóstico del caso de los Cenis, y en esa labor coincidieron con la Contraloría General de la República (CGR) en que todo el procedimiento utilizado en la emisión de esos bonos es nulo, además que estaba acompañado de otras maniobras que acabaron en actos de corrupción, que incluye el proceso de liquidación, la venta a precio de “guate mojado” de los bienes en poder del Banco Central y la reclasificación de las carteras.



“Aunque yo celebro que se debe impedir el pago de los Cenis y éste se transfiera a programas sociales del Gobierno, sin embargo, se están utilizando mecanismos en los que no se llegará a ningún lado, porque el acto realizado por el juez y el fiscal no tiene ningún sentido, incluso ya hay de previo declaraciones de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) --entre ellos los Presidente y Vicepresidente de ese Poder de Estado-- afirmando que esa resolución no va a progresar”, alertó.



También le pareció curioso cómo el gobierno dijo que no se podían arriesgar los acuerdos con el FMI, ante las dificultades para aprobar el presupuesto, y ahora, se hace todo lo contrario al “exponer la seguridad jurídica y económica del país”.



(Con la colaboración de Sergio Aguirre)