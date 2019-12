Mandan a sus casas a 3 reos muy graves

La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional otorgó ayer el régimen de convivencia familiar extraordinaria a tres privados de libertad, que presentan riesgo de muerte por padecimiento de diversas enfermedades crónicas.



Los beneficiados fueron Justina Melba Cano Espinoza, María Magdalena Mendoza y Pedro Pablo Poveda Tercero.



Según valoración medica legal, Cano Espinoza padece de epilepsia, insuficiencia renal crónica y osteoartritis. Ella guardaba prisión en la Dirección Penitenciara de Chinandega.



Riesgos reales de muerte

En el caso de Mendoza, el Instituto de Medicina Legal determinó que tiene riesgo inminente de muerte, por ser portadora de hipertensión arterial, diabetes y cardiopatía hipertensiva con dilatación del ventrículo izquierdo. Mendoza se encontraba recluida en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza. Por su parte, Poveda Tercero, de 77 años, presenta enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial descompensada y no tratadas de forma adecuada, por lo que Medicina Legal recomienda que por su edad y tipo de patología no debe permanecer en régimen carcelario.



Lo que manda no es la pena, sino el padecimiento

Poveda Tercero pagaba su condena en el Sistema Penitenciario de Tipitapa (La Modelo). La directora en funciones del Sistema Penitenciario Nacional, subprefecta María del Carmen Salgado, dijo ayer que en estos casos que se otorga el régimen de convivencia familiar extraordinaria no se toma en cuenta el tiempo que han permanecido privados o privadas de libertad, sino el tipo de padecimiento.



También expresó que han revisado 624 casos a nivel nacional, de los cuales 45 padecen enfermedades crónicas, y de esos, ocho todavía están pendientes. Sostuvo que esta medida se apega a lo establecido en las diferentes normas internacionales vinculantes a la práctica penitenciaria y de respeto a los Derechos Humanos, asimismo, a las regulaciones establecidas en nuestra legislación penitenciaria.