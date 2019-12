Preparan Conferencia sobre pandillas en El Salvador

Los países centroamericanos organizan la Cuarta Convención Antipandillas, en la cual se abordará el tema de la peligrosa mutación de estos grupos hacia el crimen organizado, informó este sábado una fuente oficial.



"En la conferencia prevista del 8 al 10 de abril próximo se abordará el tema de la mutación de las maras o pandillas y otros programas de prevención que se ejecutan en la región", declaró el director del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Oscar Bonilla.



A la convención, además de funcionarios centroamericanos, acudirán delegados policiales de Estados Unidos, México y organismos no gubernamentales con el fin de evaluar "qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando" en los planes para combatir a las pandillas, aseguró el director del CNSP.



Triángulo Norte



El fenómeno de las pandillas, que es más sensible en el denominado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), se mantiene según Bonilla a pesar de la "efectividad policial" frente a las denominadas "clicas"(células).



El director del CNSP destacó que una "buena cantidad" de líderes de las pandillas están detenidos, pero admitió que esos grupos "tienen una elevada capadidad de renovación de liderazgo".



"Tenemos que atender los planes correctivos, pero sobre todo hacer el énfasis en los planes preventivos para evitar que cada vez más (las pandillas) lleven más gente a sus filas; ese es el enfoque en este período", subrayó.



Bonilla aseguró que se ha comenzado a ver "una actitud bastante violenta" de las pandillas en Nicaragua, mientras que en Costa Rica las maras se han dedicado al "consumo de drogas".



Según estimaciones oficiales, en los países centroamericanos, México, Estados Unidos y Canadá, operan unos 90 mil pandilleros.