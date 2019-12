PGR: No pagar Cenis

El procurador general de la República, Hernán Estrada, afirmó que ejercerán las acciones legales necesarias en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), para proteger a la víctima, que es la población, y al Estado, porque se les está perjudicando en un duelo interinstitucional.



Estrada reiteró que respalda la posición del fiscal especial Armando Juárez y la decisión del juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Arias, de mandar a suspender el pago de los Cenis mientras concluye la investigación del caso.



“Tengo que velar por el bienestar de la población y del Estado, que es la víctima que represento, que fue perjudicada, y puedo actuar perfectamente porque la víctima debe salir inmune, tiene que ser respaldada”, dijo Estrada.



Adelantó que la Procuraduría actuará de forma coherente y madura, como corresponde, pero primero esperará qué decide de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cómo concluyen las negociaciones con los banqueros, qué acciones de responsabilidad ejercerá la Fiscalía, y la decisión final que tomará el juez en relación con la medida precautelar.



“Indiscutiblemente vamos a tomar una medida. Apoyo decididamente la acción del fiscal, lo dije en la CSJ, incluso lo documenté con cifras bastante claras, de cuál es el daño, identifiqué la lesión al Estado y sólo falta definir quién es el responsable, pero eso corresponde a los tribunales de justicia”, dijo Estrada.



“Tengo el derecho de ejercer todas las acciones precautelares para proteger al Estado, como lo hizo el Ministerio Público, lo apoyo porque está llevando el liderazgo de la comisión interinstitucional”, agregó.



Estrada reaccionó extrañado ante la decisión del Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, quien promovió un incidente de nulidad por defectos ante el juez Arias, para que declare nulo el auto mediante el cual ordena la suspensión del pago de los Cenis.



“Creía que no tendría ninguna oposición la acción de la Fiscalía, y me extraña la acción del Presidente del BCN”, afirmó Estrada, tras reconocer que el BCN y la Procuraduría deberían tener una visión común en relación con el caso, porque ambas son instituciones del Poder Ejecutivo que deberían actuar coordinadas.



Recordó que el Presidente del BCN tiene su visión y posición, y las respeta desde el punto de vista de los intereses bancarios y de salvaguardar el aspecto monetario y financiero que le corresponde.



Derecho a acciones precautelares



No obstante, indicó que la Procuraduría tiene la capacidad de ejercer las acciones legales que estime necesarias para proteger al Estado, y si hay responsabilidad civil, “no necesitamos que la CSJ se pronuncie”.



“Esa acción que hizo el Ministerio Público, la puede hacer la PGR y nadie va a decir que no tengo facultades, tengo el derecho de ejercer todas las acciones precautelares para proteger al Estado”, reiteró.



Recordó que en otros casos como la Solka, ESSO y Enabas, han hecho acciones precautelares para proteger los intereses del Estado, y en Enabas, Silvio Argüello, ex presidente de esa institución, se amparó, y la Corte lo amparó en lo penal y el juicio iba para largo. Sin embargo, en lo civil nadie le puede quitar la acción al Estado, y por esa vía recuperaron los silos porque era de interés general.



Un día antes el presidente de la República, Daniel Ortega, anunció que el Estado pagará la deuda que tiene con los bancos tenedores de los bonos bancarios, porque no pagarla afectaría la imagen del país, y porque los bancos “sencillamente fueron beneficiados por una operación corrupta”.



“El Estado no puede desconocer esta deuda. Los que deberían estar en la cárcel son esos funcionarios que se lucraron por la operación, porque con la emisión hubo corrupción, pero los bancos sencillamente se vieron beneficiados con esa corrupción”, expresó el gobernante en una reunión con caficultores. Ortega no se refirió a la orden del juez Arias.