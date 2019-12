A pescar más allá del meridiano 82

El presidente Daniel Ortega afirmó que su gobierno dará las garantías necesarias a los pescadores para que laboren después del meridiano 82, esto luego que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, desconoció nuevamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que establece que no hay límite marítimo entre ambos países.



“Yo puedo asegurar que el gobierno le da las garantías a los pescadores nicaragüenses de pescar más allá del meridiano 82 (...). El barco que fue capturado estaba navegando con permiso colombiano en aguas que son de Nicaragua, es decir, Colombia está dando permiso sobre un mar territorial que no le pertenece”, expresó el mandatario en una entrevista a la cadena venezolana Tele Sur.



Uribe declaró en días recientes que el meridiano 82 sigue siendo el límite entre los dos países hasta que la CIJ falle. Ortega considera las palabras de su homólogo colombiano como provocativas y calificó a Uribe como “peón del imperio”.



“Esta declaración de Uribe no es más que la evidencia de que está actuando como una ficha al servicio de los intereses del imperio norteamericano, dándole las espaldas al pueblo colombiano y a los pueblos latinoamericanos”.



La Exxon y demás



Ortega se refirió al conflicto comercial que tiene Petróleos de Venezuela (PDVSA) con la Exxon. “¿Cuál es el elemento más fuerte, la acción más agresiva, que se suma a estos elementos que menciono? Lo de la Exxon. La demanda de la Exxon no tiene ninguna consideración, ni de orden jurídico, económico, ni comercial”, aseguró el mandatario.



Según el gobernante, “la política imperialista yanqui” pretende destruir el “instrumento” que utiliza Venezuela para promover “su política de solidaridad y equidad”, que es la ayuda petrolera.



“La agresión del imperio norteamericano en contra de Venezuela, utilizando como instrumento a la Exxon, sencillamente es una acción que está dirigida a destruir el proyecto de unidad latinoamericana y caribeña, el proyecto del ALBA, el proyecto de la justicia”, continúo Ortega.



El mandatario confió en que el conflicto con la Exxon “lo perderá el imperio”. “El imperio se da cuenta que por la vía militar, la guerra no le es favorable y, por lo tanto, la guerra la está lanzando en el terreno económico con la Exxon y en el terreno político con el gobierno oligárquico de Colombia”.



La historia



La empresa petrolera estadounidense Exxon Mobil obtuvo órdenes judiciales del Reino Unido y Holanda, entre otros, para congelar hasta $12,000 millones de dólares en activos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en todo el mundo.



Con la congelación de los bienes se asegura que Venezuela pague a Exxon Mobil en caso de que los tribunales fallen a favor de la empresa estadounidense en el pleito que sostiene con Venezuela por los proyectos petrolíferos del Orinoco, esto luego de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la nacionalización de varios proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco.



Luego de la decisión de los tribunales, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenazó con suspender el suministro de petróleo a Estados Unidos en caso que la empresa Exxon Mobil continúe con la campaña legal.