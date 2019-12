Otra niña embarazada

Nació justo cuando se celebraba la Navidad de 1998, y a sus escasos nueve años, sin quererlo, ya lleva en su pequeño vientre una criatura de la cual se desconoce si verá la luz del mundo y tampoco cuál de sus dos abusadores es el responsable del embarazo.



La niña de nueve años, originaria de Masaya, a la que por razones obvias llamaremos “Carmencita”, es la nueva víctima del delito de violación, y como resultado quedó embarazada. La violación fue cometida por dos vecinos de la pequeña, Pilar y Ronald López, padre e hijo, respectivamente, de acuerdo a denuncia formulada ante la Comisaría de la Mujer.



La madre de la menor denunció que su hija fue ultrajada por primera vez a inicios de noviembre del año pasado, cuando ella, de 23 años, fue internada en el Hospital de Masaya para dar a luz a su cuarto vástago. El modo de coaccionar a la menor era amenazarla con que le harían daño a sus hermanitos.



La mamá de la pequeña contó que ésta quedaba sola, cuidando de sus dos hermanos, de cinco y tres años. Pilar y Ronald, este último prófugo de la justicia, abusaron sexualmente de ella durante varios días, según la denuncia. Nadie pudo hacer algo para ayudarla, pues la actual pareja de la madre trabaja en la ciudad y solamente llega los fines de semana a la casa.



La mujer dijo que se siente sola y ha recibido amenazas y hostigamientos de los vecinos y familiares de los dos acusados, quienes tienen alguna influencia en la comunidad donde viven, en la Laguna de Apoyo.



Clama por justicia



Dice querer justicia sin importarle que haya recibido amenazas y es acosada por desconocidos que merodean su humilde vivienda.



Por eso dejó que una tía que vive en Granada protegiera a su niña, a la que ahora, para su mayor desgracia, sólo puede ver una vez por semana.



“Tengo miedo de que le pueda pasar algo, ella está embarazada, estoy segura, por eso está donde una tía mía que vive en Granada. La gente aquí tiene miedo, nadie me quiso dar una firma de apoyo, por temor”, se lamentó.



EL NUEVO DIARIO llegó hasta una polvorienta y alejada comunidad de Granada, donde esconden a la menor del dedo acusador de algunos en la comunidad... y de la familia de los abusadores.



Una vez allí, intentamos sostener una conversación con la inocente criatura, pero cuando su mamá le dijo que buscábamos información, lloró desconsoladamente. No cabe la menor duda, ella está destrozada emocionalmente.



Es analfabeta



La niña es analfabeta. “Siempre se me ha salido del primer grado, no le gusta la escuela”, dice la mamá

Urge de ayuda sicológica, y no entendemos por qué, conociendo del caso, las organizaciones que defienden a las mujeres y el Ministerio de la Familia se la han negado, de acuerdo a los familiares.



La vergüenza y desconcierto se apoderan de la niña, y ante cualquier pregunta sobre el hecho, se suelta en llanto.



“Cuéntele cómo se dieron las circunstancias”, le pidió la mamá. La pequeña tomó valor y narró que cuando su mamá estaba en el hospital, los abusadores merodeaban la casa, y a empujones la llevaron a un montarascal.



No había nadie más en la escena. El otro abusador, Pilar, distraía a sus hermanitos. Seguidamente, el individuo abusó de la criatura. Las súplicas de la menor para que la dejasen no lo conmovieron. Mientras, le espetaba todo tipo de groserías.



López aprovechó la supuesta amistad con la mamá para abusar de la niña, que quedaba sola con sus hermanitos, según narran. Era noviembre de 2007 y los niños no contaban con la compañía de ningún mayor.



Pilar y su hijo abusaron sostenidamente de la niña, por lo menos hasta inicios de enero. Estos casos son los que presentan secuelas más graves, afirman los sicólogos.



Abusador ganó confianza



La madre de la menor afirma que nunca notó nada raro, “pues en varias ocasiones López les hizo favores, les regalaba agua, porque no tienen servicio de agua potable en casa, y les regalaba frutas y caramelos a los niños”.



No se explicaba, hasta que escuchó el relato de la niña de cómo sucedieron los abusos, pues si bien quedaban sus hijos solos, nunca los dejó a cargo del vecino. Una vez la niña le contó que Ronald “le había tocado abajo”, y, aunque ella pensó que podría haber sido de forma involuntaria, tomó ciertas precauciones. Según declaró a la Policía, los abusos sólo pudieron ocurrir cuando ella se encontraba vendiendo en los alrededores del mercado.



“Estoy asombrada, no puedo creer que alguien que consideré un buen vecino, porque me regalaba agua y alimentos para mis niños, violara y embarazara a mi hijita”, cuenta la madre.



Su rostro refleja desesperación y sed de justicia. “Tienen que pagar por lo que le hicieron”, dice, sin importarle que nadie de sus vecinos quiso darle firmas de apoyo.



La mujer fue cesareada el 25 de noviembre del año pasado, por lo que se abstuvo en ese momento de denunciar a los agresores. Posteriormente, no quería denunciar el caso por temor a los vecinos y a la familia de Pilar. Sin embargo, al final puso formal denuncia en la Comisaría de la Mujer.



“Ronald tocaba a la niña, fue el primero que abusó de ella”, afirma la madre, que ahora exclama, al ver la clase de vecinos: “Afortunadamente fue un varoncito”.



Supuestamente Pilar López tiene 75 años, sin embargo, extraoficialmente conocimos que tiene 52, pues habría falsificado su partida de nacimiento para no ir preso.



Informe de Medicina Legal



El dictamen médico del Instituto de Medicina Legal de Masaya indica que la menor tiene “una ruptura vaginal de vieja data”. No hay evidencias de agresión física, y recomiendan que la niña sea sometida a valoración sicológica.



Uno bajo prisión preventiva y el otro huye



Tras la denuncia, el Ministerio Público solicitó arresto para los dos acusados, pero Ronald, de unos 30 años, huyó, según se supo, con destino a Costa Rica.



Mientras, Pilar supuestamente padece de un mal crónico que le impide permanecer en la cárcel, razón por la cual se le concedió casa por cárcel, mientras inicia el juicio oral y público programado para el 27 del presente mes, a las nueve de la mañana.