Nicaragua en deuda con su mejor escultor

Ser el mejor, ¿qué le hace sentir? le pregunto a don Fernando Saravia. Los gobiernos han esculpido en su humanidad, con todo y Premio Nacional de Humanidades 2002, lo que siempre han hecho con sus mejores ciudadanos: abandono. Reconocimientos de papel.



“Es salirse un poco del nivel de la gente, pero por lo demás, no me hace sentir grandioso”.



El débil reflejo de las 10 de la mañana le da cierto aire dorado a su rostro anguloso, a su barba cana de algunos días. Con todo, el fulgor de su gloria se deja ver: desde 1990, cuando se le otorgó la Orden Independencia Cultural Rubén Darío, se le aprobaron mil córdobas mensuales.



Y desde hace 18 años recibe esa cantidad, sin ningún ajuste, sin ninguna revalorización, sin que a nadie desde las alturas del poder, durante tres gobiernos y empezando el cuarto, le dé pena: 216 mil córdobas acumulados hasta la fecha, mientras un diputado se los “gana” en menos de tres meses, en la mayoría de los casos sólo por apretar un botón.



Un símbolo más a la par del dolor que del dólar, más a la orilla de la burla que al legítimo reconocimiento a un estandarte nacional de carne y hueso: si don Fernando recibe mil córdobas al mes, el diputado obtiene en ese mismo período 76 mil 880 córdobas, lo que equivale a que este legislador --la mayoría, verdaderos “artistas del silencio”--

se lleve dos órdenes y media “Rubén Darío” cada día.



Su casa, en los linderos de Ciudad Jardín, todavía no termina de contar con su forma definitiva. Hasta hace poco era de madera que se estaba pudriendo. Un trabajador coloca los ladrillos, suena el martillo y hay cal y arena en la sala. En un pasillo, entre la cocina y la sala, permanece al lado del andarivel del que dependen sus movimientos. Don Fernando se ve serio, casi como posando para el cuadro definitivo que el tiempo se encarga de pintarnos sin que queramos ser sus modelos.



¿No anda con jactancia?



Jamás he andado.



Es una referencia en la cultura. Sentado en una frágil silla de junco, su figura también es delicada. Nada que se le parezca al trono de un soberano de las artes. El siete de febrero de 1922 vino al mundo, o mejor, a Managua, pero luego por asuntos de salud se fue a vivir a las Sierras, y desde sus tempranos días viene su predilección por la floración del trópico, la arboleda que distingue o distinguía a Nicaragua; campo y naturaleza, cuerpos y creencias; atletas vigorosos e imágenes en templos que marcan una estética muy original y distante de los santos españoles.



“Los trabajos más grandes que hay aquí, que yo sepa, son míos”, dice, con su voz que denota las ocho décadas de un talento que se le desprendió en diversas obras, como la representación escultórica del Estadio Nacional en su fachada principal en 1956, o el Cristo de la iglesia de Santo Domingo. En algunos momentos se sale de una idea y se introduce en algún recuerdo, quizás en otra plática sin saberla ubicar en el calendario.



¿Cómo se involucra con la escultura?



Ha sido mi vida todos los días. He hecho 14 estaciones de cinco metros cada una. (En La Asunción, edificio que colapsó en el terremoto de 1972).



“Me sentía mejor con la escultura, es una mayor representación de la persona.



Conforme a la práctica de uno va tomando el tamaño. Por ejemplo, se parte del alto. El tamaño que tengo yo es de 1.72. Uno comienza de arriba, yo soy más o menos… se comienza de lo alto. En Estados Unidos para ser policía tenía que tener lo mínimo: 1.72 para arriba”.



Es delgado, pero sus manos se ven firmes. Se notan cuidadas. No parecen ser las manos del hombre dichoso que domesticó el árbol “apenas sensitivo” y la piedra dura que “no siente”. Son las manos del prodigio de la hora y de la obra. “Para mí no hay tiempo”. Cuando creaba, los días y las semanas se le volvían de cincel.



¿Está retirado?



Retirado no estoy, lo último que he hecho es pintura. Tengo dos nietos que pintan.



¿Cuando era chavalo, la idea era proyectarse como uno de los mejores?



Como no, como no, eso sí. Cuando era cipote. Lo que pasa es que yo toda mi vida de pequeño la pasé en Las Sierras de Managua. Sobre el camino de Pochocuape, tres leguas para adentro.



La maravillosa creación



¿Qué pensaba en esos días de chavalo: voy a triunfar?



Sí, quería ser el mejor en la pintura, mejor que cualquier otro. Y fuimos. Mi papá, mi abuelo, tuvieron hortalizas y yo les ayudaba. Me acuerdo de los repollos, de la lechuga, y de algunas naranjas y de la caña. Es maravilloso cómo se maneja el mundo.



Admiró los misterios de la semilla, su germinación, su desarrollo. Lo que ha trasladado al lienzo.



Es lo que trato siempre. ¿Cuánto consigo de esto? Eso ya es cosa de uno. Siempre trato de conseguir eso, la vida de la planta.



En la pequeña sala de su morada están sus árboles de malinche intenso, adheridos al mayo espléndido de trópico. Su obra proviene de las mejores estaciones no del año, sino de su ánimo. “Yo debo encontrarme muy bien, si no, no puedo hacer nada. Es cuestión de estado de ánimo, precisamente, y se siente muy bien uno cuando va consiguiendo lo que quiere hacer. Uno va dominando lo que uno se propone hacer, va dominando poco a poco”.



Entiende bien lo que quiere decir Dios, cuando después de cada día de la Creación --no días terrestres--, al final de la tarde, miraba que todo lo hecho era bueno.



Sí, sí, lo he leído, y el domingo descansó. Claro, me pasa así, ni más ni menos. Lo siento porque lo he tratado de hacer lo mejor que sea posible, y conforme voy consiguiéndolo le voy poniendo más énfasis a lo que hago.



Mucha gente alaba sus malinches floridos, sus robles y los árboles coloridos del trópico.



Es que pasa una cosa, lástima que los nicaragüenses seamos los primeros en repudiar a Nicaragua, ¿sabía usted eso? Para mí es lo contrario: si veo un árbol amarillo me encanta, y sé que sólo es en Nicaragua que se da. El más raro que se da es el guayacán de flor azul. Es el árbol más duro que hay y con una flor azul. Es rarísima esa flor.



Las órdenes otorgadas y otros galardones, ¿qué significan en su vida?



La satisfacción de un reconocimiento a lo que uno ha hecho, que tienen razón ellos. Yo, desde luego, me siento muy bien.



Cuando le dieron esos galardones, ¿no salió con el pecho inflado?



No, no, no, jamás se me fueron los humos a la cabeza.



¿Qué hace para que no se eleve?



Yo lo que entiendo es que son falsos los otros. Con una tonterita que hacen ya se sienten que tienen para sentirse bien grandes. Esa es la farsa de ellos.



¿El que es auténtico no necesita andar con ínfulas de grande?



No, para qué. Si usted lo es, para qué andar diciéndole a todo mundo: yo hago esto, qué lindo.



¿Algo así como el que es chocoyo en cualquier rama es verde?



Sí, ja, ja…



¿Los diputados no le han aprobado una pensión?



Qué van a dar una pensión, si pueden, te quitan hasta cinco centavos.



Ríos que corren por sus venas



A don Fernando los ríos del país le corren por sus venas. Son parte de su sangre. “El nicaragüense tiene otra característica, y es la de joder a lo nicaragüense, cualquier cosa que sea. Por ejemplo, el río Coco es bien bonito, pero cualquier jodido que no lo conoce dice que es babosada, y cosas así”.



Hay un desprecio por nuestra naturaleza.



Por lo nicaragüense, que es lo peor. A mí me pone arrecho eso, yo sí digo: soy muy nacionalista, toda mi vida he sido así, desde chiquito.



Si le tocara hablar de Fernando Saravia, ¿qué diría?



Pues, es un pintor y escultor.



¿Que la gente le ponga el resto?



Es cosa de la gente, el que quiere que lo ponga, el que no, que no se lo ponga.



Se le considera como el más grande escultor.



Yo creo que sí, no es farsa. Pero si no, que me digan quién.



Don Fernando camina hacia la sala, con su andarivel. Avanza con todo el peso de la centuria pasada, trémulo, como desconfiando del piso que le extiende el nuevo siglo a sus dudosos pasos. Le pedimos la foto de rigor con una de sus magníficas pinturas, se apoya en el aparato metálico... y ahí está Saravia, con tantas órdenes y galardones en su biografía y una sola efectiva: a la orden de la pobreza…



Obras que no tienen tiempo



¿Cuándo hizo su última escultura?



Hace años. No he tomado en cuenta el tiempo, pero ya hace algo. Me parece que fue la del Estadio la última que hice.



Cuando pone la firma a una obra, ¿qué pasa?



Es que ya no hay nada más que hacer.



Es el momento supremo de la obra.



Pues sí, porque aquí dejo algo hecho, una cosa tangible. Porque una cosa es contar algo y otra es tocarla, verla. Me gusta mucho lo tangible, lo que no se puede mostrar bien puede no ser cierto, mientras lo que se presenta se demuestra con hechos.



¿Se aprecia el arte en Nicaragua para vivir del arte?



¡No! --exclama tajante.



Luego, con su voz cansada, como que las palabras salen sin fuerza, nos dice: De milagro ya ve yo cómo he hecho, y no sé quien más puede vivir del arte. En realidad, el ejemplo típico del que ha vivido del arte soy yo.



Son pocos los que tienen la dicha de entregarse con todo al arte.



Sí, pero es que también lo he hecho muy bien.



¿Qué recomendación daría a quien le gusta la escultura?



Es que hay unos a los que les gusta la pintura, por el dibujo, por lo más suave, porque la escultura es dura. Debe comenzar con tirarse al barro, tiene que garrotearlo para que se homogenice bien, a garrotazo limpio, mientras que la pintura no: agarrás cualquier papelito para dibujar cualquier babosada. Y así es la realidad.



Usted transformó San Juan de Limay. Revolucionó al pueblo. Llegó en plan de creador y de que no lo imitaran los artesanos.



Tuvo el buen sentido de mandarme Ernesto Cardenal, que ha sido buen amigo mío, no con un sueldo… no pagan bien aquí tampoco. Él fue el de la idea. Él me dijo: quiero que hagas de un pueblo algo grande, que pinte. Y me mandó con un sueldo barato. No era bastante, porque tenía que irme los lunes para venir el sábado. Pasaba la semana allá.



Los artesanos pasaron a ser artistas.



Sí, todos, y ahora se creen la gran cosa.



¿Eso no se lo enseñó usted?



No --se ríe--, yo les he enseñado a hacer las cosas, no a hacerse los grandes, los presumidos. Yo, al contrario, pienso que hay que sentirse grande por lo que se ha hecho, como al crear algo bonito. Usted miente si hace una cosa cualquiera y luego se siente grande porque la cree bonita. Esa es la diferencia.