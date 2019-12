Silvio Rodríguez atrae a público de varias banderas

La venta de los boletos para la presentación del cantautor cubano Silvio Rodríguez, el próximo dos de marzo, marcha muy bien, informó ayer Cristian Chavarría, de Dolphins Producciones, después de lamentar un cable de Prensa Latina con información tergiversada en relación con el precio de los boletos.



La Oficina de Rodríguez emitió un comunicado en el que señala a Prensa Latina y a Milenio México de faltar a la verdad, al informar que el concierto no sería gratuito, como se había anunciado, y que el precio más bajo sería de 50 dólares, cuando en realidad nunca se habló de gratuidad.



Chavarría, al igual que la Oficina de Rodríguez, afirmó que nunca se ha dicho que el concierto sería gratuito, porque desde que se concibió la idea hace más de dos años se hizo a través de productoras.



Lamentó que después de concretar la llegada de Silvio Rodríguez, se comience con especulaciones y tergiversaciones de que sería gratis, cuando se ha dicho que Intermusic es la productora que firmó el contrato para la presentación, que es parte de una gira por Centroamérica.



Chavarría cree que las especulaciones tal vez han salido de personas que durante estos años tuvieron interés en traer a Silvio Rodríguez y no lograron concretar la presentación, como lo hicieron ellos.



Los boletos se están vendiendo a 50 dólares VIP, con 1,200 cupos, 350 y 180 córdobas, dijo Chavarría, tras resaltar que los primeros se están vendiendo rápido y a personas de todas las tendencias políticas. “Llegó un señor que sé que no es de izquierda y compró ocho boletos VIP, porque la música de Silvio gusta independientemente de las tendencias”.



Aclaró que la presentación no tendrá sesgo político y el trovador del “Unicornio azul” llegará porque quiere cantarles a los nicaragüenses que aprecian su música y el mensaje de sus letras, sin importar su afiliación política, su credo religioso y su estatus social.



Tengo claro que para él fue bastante pausada la decisión de venir a Centroamérica, y la toma de esta manera, venderle la gira a una empresa privada, sin connotación política, para no afectar su presentación, explicó Chavarría.



Recordó que Silvio Rodríguez es un artista, y como tal, puede regalar su arte y también hacer giras a través de empresas privadas, como en este caso, que Intermusic le compró la gira y los precios de los boletos se establecieron de acuerdo a los gastos de viajes, producción técnica, personal que lo acompaña y otras cosas que implica una presentación.



Nunca se habló de actuación gratuita

Nadie ha hablado de hacer una presentación gratuita, agregó. Pienso que el concierto será un gran acto cultural, porque escuchar a Silvio trasciende el tiempo, ya que su música lo convierte en súper comercial, siempre la gente está con la ilusión de asistir a un concierto suyo, dijo.



Empero, aclaró, “él no se vende como un artista comercial, porque no es así, pero en la acera de sus seguidores siempre se mantiene latente, y en Nicaragua tiene muchos amigos”.



Admitió que le da cierto temor de que pueda llegar a pensar algo adverso sobre su llegada, pero hasta ahora, pese al rumor, todo marcha bien.



Recordó que el Dúo Guardabarranco se presentará con Silvio Rodríguez, como invitado especial en el concierto, que se realizará en el Casino Pharaohs.