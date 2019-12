FNT contra Ortega por pago de Cenis

El pro sandinista Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, rechazó la decisión del presidente Daniel Ortega de pagar los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, de las quiebras bancarias, y expresó la necesidad de cambiar el sistema neoliberal que aún impera en el país y obedece los dictados del Fondo Monetario Internacional, FMI.



El planteamiento lo hizo Gustavo Porras, Secretario General del FNT, durante la celebración del primer congreso extraordinario de la organización, donde aseguró que esta asociación que representa apoyó al gobierno actual, pero que el sistema que existe en el país sigue siendo neoliberal.



“El FMI sigue dictándonos las normas, y en la Asamblea Nacional la oligarquía y la derecha siguen teniendo representación mayoritaria”, expresó.



Porras dijo que una cosa es la posición del gobierno de pagar los Cenis y la otra es la del movimiento sindical, que considera que no se deben pagar dichos certificados porque la plata no debería de ser para los ricos.



Además de proponer que no se paguen los Cenis a los banqueros, el representante del FNT afirmó que tampoco se deberían de mantener en los bancos más de 3 mil millones de córdobas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, porque es dinero de los pobres.



Dijo que con esos recursos más bien se debería de conformar un banco de los trabajadores o poner a funcionar el Banco de Fomento, que aunque se aprobó su creación, todavía no se le ha dado respuesta a los pequeños productores en sus necesidades de financiamiento.



Protestas diferentes

Porras manifestó que los sindicatos continuarán protestando, pero que en esta ocasión no van a afectar a la población con las acciones que realicen. Mencionó como ejemplo que en el caso del sector salud, no harán huelgas para no afectar a los ciudadanos que requieran atención en los hospitales, pero que sí harán protestas en las calles.



Añadió que una de las protestas podrían realizarla en contra de la llegada de la misión del FMI, programada para el 25 de febrero, porque no pueden quedarse con los brazos cruzados mientras los neocolonizadores vienen a Nicaragua.



Explicó que la posición del FNT en contra de los Cenis no significa que haya un doble discurso en el sandinismo, porque una cosa es el gobierno y la otra es la posición de la clase obrera de no pagar esa deuda.



El dirigente del FNT señaló que el sector laboral tampoco puede vivir tranquilo con un sistema tributario como el que tenemos, porque se necesita que el que gane más, pague más.



Indicó que la reforma fiscal que está elaborando el gobierno, además de que debe eliminar las exoneraciones, no interesa que fomente las exportaciones, sino que el Impuesto a la Renta, IR, que se recauda, deje de tener su mayor peso en los salarios.



Funcionarios del gobierno y diputados sandinistas han propuesto un incremento al techo de exoneración del IR de 50 mil a 100 mil córdobas al año, pero Porras dijo que debería de elevarse a 120 mil córdobas.



Porras afirmó que lo más importante es comenzar a movilizar a la población para que los ricos paguen más impuestos, y reiteró que entre quienes deben pagar más están los banqueros. Por su parte, Domingo Pérez, Secretario General de la Unión Nacional de Empleados, UNE, dijo estar satisfecho con el aumento salarial que se estableció en el Presupuesto de la República, porque representa cerca del seis por ciento para los trabajadores que no pertenecen a los sectores de Salud y Educación.



Señaló que una comisión mixta y los trabajadores discutirán la distribución de ese seis por ciento de aumento salarial que beneficiará a más de 4 mil trabajadores que ganan salarios menores a 10 mil córdobas y que no logran adquirir el total de la canasta básica, valorada en más de 7 mil córdobas.



Dijo que el seis por ciento de aumento salarial se compensa con el incremento del 15 por ciento logrado en la comisión del salario mínimo, lo que los dejó satisfechos.