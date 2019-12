Sólo 40 trabajadores contratados por ticos

Solo 40 trabajadores nicaragüenses están siendo requeridos por una empresa costarricense, de 10 mil solicitudes de ciudadanos que están queriendo irse a trabajar al vecino país, informó Jeannette Chávez, Ministra del Trabajo.



La funcionaria dijo que los representantes de la empresa costarricense, del sector construcción, le comunicaron que van a requerir unos 600 trabajadores en tres o cuatro meses, pero que están comenzando con las primeras 40 solicitudes.



Chávez indicó que esta empresa solicitó albañiles y carpinteros únicamente para las 40 plazas.



Aseguró que los trabajadores contratados ganarán el doble de lo que pagan las empresas constructoras en Nicaragua.



La ministra indicó que los 10 mil nicaragüenses que están en la base de datos del Ministerio del Trabajo, Mitrab, que buscan empleo en Costa Rica, tienen experiencia en diferentes áreas, pero por ahora sólo esta empresa tica ha hecho las gestiones para los primeros 40.



Añadió que se espera que otras empresas hagan las gestiones próximamente, pero que aún no tienen más detalles sobre los requerimientos.



Manifestó que otra cantidad de trabajadores nicaragüenses se va de forma ilegal al vecino país, pero que no es recomendable hacerlo de esta manera, porque a veces enfrentan problemas, como los accidentes laborales, por los cuales no se puede reclamar si se es contratado sin los permisos requeridos.



Sobre la propuesta de representantes del sector empresarial de no querer sentarse para discutir otro aumento salarial en los próximos seis meses, Chávez dijo que no se puede evitar la discusión de un nuevo aumento al salario mínimo, porque la ley establece que sea cada semestre.



La ministra se refirió además a los mil despedidos que hará gradualmente una empresa de Zona Franca, al señalar que los representantes de esta industria se comprometieron a colocar a estos trabajadores en otras compañías, para evitar que vayan al desempleo.