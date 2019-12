Llegan petromillones

Un buque con 276 mil barriles de crudo venezolano arribó a Puerto Sandino, lo que representa el primer cargamento de un estimado de 6 millones de barriles que se importarán este año del país suramericano, como parte del acuerdo firmado entre el gobierno y la petrolera Esso para almacenar y refinar el producto.



El carguero Inca llegó la tarde ayer a ese puerto con el producto valorado en 20 millones de dólares, y aunque por un retraso se creía que su llegada sería hasta en horas de la noche, lograron arribar en horas de la tarde.



Francisco López, presidente de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, Petronic, expresó su satisfacción por el arribo del cargamento, el más grande proveniente de Venezuela hasta el momento, el cual, dijo, representa un importante apoyo para los proyectos sociales que impulsará el gobierno.



Expresó que la importación de los 6 millones de barriles corresponde a la capacidad de refinación de la planta de la Esso.



Añadió que hicieron los acuerdos comerciales con todos los alcances técnicos, económicos y de calidad, para que el volumen del producto que demanda la refinería sea de origen venezolano.



Indicó que el estimado de refinería de Managua es 600 mil barriles mensuales, que en 12 meses suman 7.2 millones de barriles, pero por efectos de paradas técnicas o retrasos, se estima la importación de unos 6 millones de barriles al año.



Al mes estarán arribando unos tres envíos de crudo, según López. Se esperan otros 500 mil barriles para marzo, y así sucesivamente hasta completar los 6 millones de barriles, además de otros productos ya refinados como diesel y gasolina, porque la refinería no tiene capacidad de toda la demanda nacional.



Proyectos del Alba

El presidente de Petronic enfatizó en los beneficios que recibirá la población con el convenio de la Alternativa Bolivariana para las Américas, Alba, lo que permitirá que de los 20 millones de dólares de este primer cargamento, la mitad sean utilizados para proyectos sociales en Nicaragua.



López explicó nuevamente el mecanismo del convenio, que consiste en pagar el total del producto a 90 días, pero el 25 por ciento se destina a proyectos del Alba, el otro 25 por ciento lo administran Alba-Caruna y otros programas, pagaderos a 25 años. El restante 50 por ciento lo recibirá Albanisa, la que tiene un programa de compensación comercial, para enviar a Venezuela productos agropecuarios a precios internacionales.



Añadió que a través de este programa de compensación comercial se exportará a Venezuela los diferentes productos que se ha anunciado, como maíz amarillo, frijol negro y sorgo, entre otros, con lo que pagarán parte del petróleo y ya se está trabajando con los productores.



Explicó que con el programa de cooperación habrá ahora capacidad financiera que antes los productores no tenían, porque debían pagar intereses de entre el 14 y el 20 por ciento, pero que ahora recibirán crédito con el 8 por ciento anual como máximo.



López señaló que la importación del petróleo venezolano dejará unos 700 millones de dólares promedio anuales, para un financiamiento concesional para los proyectos Alba, lo que incluye siembra, almacenaje y venta de los productos a mejor precio.



No hay triangulación con El Salvador

Con respecto al petróleo que comercializan las alcaldías del Frente Farabundo Martí de El Salvador y que pasa por Nicaragua, no se trata de ninguna triangulación, sino de un tránsito de mercancía.



Explicó que en el vecino país funciona Alba Petróleo de El Salvador, Albapes, pero como no tienen capacidad de recepción del crudo, el producto entra por Nicaragua, al igual que entra y sale la mercancía que exporta e importa el país por Puerto Cortés en Honduras y Puerto Limón en Costa Rica.



Avances en refinería

López informó que la refinería que construirá Venezuela en Nicaragua está avanzando en su primera etapa, la cual estará lista en unos cuatro años, según lo prometieron los presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez.



Agregó que dentro de poco en esas instalaciones tendrán condiciones para no tener que descargar producto en Puerto Sandino, sino que vaya directo a la unidad principal que está ubicada en Piedras Blancas, donde estará la refinería.