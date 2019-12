Punto final a los reclamos gringos

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, aseguró a EL NUEVO DIARIO que ya no seguirán aceptando los reclamos de propiedad formulado por ciudadanos estadounidenses que presentaron sus casos a partir de diciembre de 2003.



Nunca hubo prórroga, y aunque hayan presentado sus casos después, no serán atendidos administrativamente, sostuvo el alto funcionario, que en una conversación con este rotativo abordó varios temas, incluida la peligrosa venta de propiedades en el borde fronterizo a, casualmente, hondureños, o el movimiento de mojones para despojar de terrenos al Estado.



¿Cuál de todos los sectores en el tema de la propiedad es el más difícil de dar respuesta?



Todos tienen intereses legítimos y es responsabilidad dar atención a todos ellos. Hay un plan que comprende todos los aspectos y sectores, y se viene cumpliendo con los nicaragüenses y con los extranjeros. Si llevamos el ritmo actual cumpliremos con evacuar los 576 casos que aún tenemos de los extranjeros, aunque hay 5,762 casos en general que los gobiernos anteriores dejaron sin resolver.



Hay una resolución de hace varios años que pone fin a los reclamos de los norteamericanos, y aún así se han seguido recibiendo casos, ¿le pondrán punto final a eso?



Hubo consenso con Estados Unidos de que hasta el 23 de diciembre de 2003 estaba la lista de esa nación, y la Ley 278, del 20 de diciembre de 2003 no establece ninguna prórroga, y aun así se siguieron recibiendo casos. Todos los posteriores a esa fecha aunque están presentados no serán atendidos administrativamente. El compromiso principal es darle respuesta a quienes esperan títulos desde hace años, por eso el Presidente entrega títulos cada semana y se hará de forma masiva.



Problema es de todos



¿Han emitido orientaciones a los registros de la propiedad?



Estamos impulsando una política de Estado, porque el problema de la propiedad no lo pueden resolver sólo la PGR y sus instituciones: el Catastro, Ineter, rentas…, apenas hay ocho catastros de los 16 departamentos. Debemos tener al lado al Poder Judicial, porque es el otro eje de la propiedad, para darle un punto aunque no final, una solución sustancial.



¿Por qué su insistencia con el Poder Judicial?



El Poder Judicial es importante. Los jueces ejercen muchas funciones que tienen que ver en transmisión de bienes inmuebles, entre ellas las mensuras judiciales, una figura abusada totalmente y a través de la cual le han robado tierras al Estado, moviendo los amojonamientos. La CSJ conoce esos casos porque se los he hecho saber.



El caballito de las prescripciones



¿Qué otras acciones hacen los jueces que perjudican al Estado?



La prescripciones anticipadas positivas, los títulos supletorios, a través de lo cual una persona se adueña porque el juez emite una sentencia con datos inconsistentes, miles de manzanas se han perdido por esa vía, especialmente en Madriz, Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa.



Otra figura es la prescripción de adeudos, le debo al BCN o a algún extinto banco, y llego donde el juez y le pido que comparezca el presidente del BCN, en un lugar alejado, y sé que no llegará a reconocer la deuda. Se admite que prescribió la deuda, y millones se han perdido por esa vía.



Este año he llamado la atención porque tenemos compromisos con los desmovilizados, los reclamantes de tierras, con los reclamantes de titulación que han esperado por muchos años. Dejaron 5 mil 762 casos sin resolver los gobiernos pasados.



No puedo ir hasta los orígenes de la propiedad con la tesis de Pierre Proudhon, que dice que la propiedad es originada en un robo, en un despojo, pero debo poner un punto final para que cese sustantivamente una moratoria en la transmisión de bienes inmuebles a través de esas figuras que han sido abusadas, utilizando el Código Civil.



Le he suplicado al Poder Judicial que nos ayude en ese aspecto, hago trabajo político con ellos a efectos de buscar consenso, siento que la mayoría del Poder Judicial ha apoyado, y el magistrado Francisco Rosales dijo que emitieron una circular que prohíbe a los jueces que emitan títulos supletorios. He pedido apoyo como servidores públicos.



¿Qué otros agujeros ha identificado que utilizan para robar tierras al Estado?



En administraciones de rentas, tratamos de poner un detente para salvar bienes del Estado. También tengo que recordar a la sociedad, a la población en su conjunto, que las tierras costeras son del Estado, y va dirigido a los alcaldes, porque hay abuso de parte de algunos que han dado títulos de dominio y no están autorizados. Algunos han sido dolosos como el caso de Quizalá, en San Rafael del Sur, donde utilizaron figuras que no les corresponden para vender tierras costeras a través de minutas descriptivas, que describen un área, la registran y después la venden. En Quizalá hay un balneario donde hay unas 60 casas lujosas, que se la vendieron a una sociedad donde están dos políticos de esa época, y eso debe cesar para no seguir teniendo Amarillos.



Nunca le he mandado una instrucción a los registradores, les he pedido ayuda porque somos órganos de gobierno y debemos trabajar en armonía.



¿Cómo están trabajando con las propiedades que tiene el BCN y que el Banivic pretendió vender? ¿Harán uso de ellas para dar respuesta a los retirados del Ejército, desmovilizados?



El BCN administra un buen número de fincas, unas 500 propiedades en libros, y unas mil 125 propiedades que fueron adquiridas por el gobierno para dárselas a los desmovilizados, pero en la práctica fueron adjudicadas, mediante cartas que dan risa. Llegaba el comandante “Kalimán”, la pedía y la daban a los de la fase uno, fase dos…, otras fueron objeto de transacciones entre los mismos grupos, eso es parte de un problema y hay que darle una solución casuística.



¿Ya se comenzó a trabajar en eso?



Sí, en los lugares donde ha corrido sangre: Chontales, Boaco, Matagalpa, Matagalpa, particularmente El Tuma-La Delia, Los Tuneros, donde hay unas 30 fincas administradas por personas ajenas a los beneficiarios, líderes y seudolíderes de uno y de otro grupo, que aparecen abanderando la lucha, y que al final se quedaron con las propiedades. Sólo se están atendiendo los más urgentes porque la PGR no tiene capacidad para actuar en todo al mismo tiempo. Esa es una tarea que debe llevarse de la mano con el BCN y con la comisión que preside el cardenal Miguel Obando.



¿Cómo terminó el caso del Timal?



Se logró resolver no sólo el caso de los reclamantes, sino que se logró limpiar una situación anómala que se había presentado con unos adquirentes de esas tierras, que eran grupos empresariales ligados antes a Conazúcar y Fondoazúcar, que, al final, fueron los beneficiados de 4,200 manzanas. Les dijimos que tenían que regresarlas porque no habían pagado a la Cornap. Les dijimos: o las entregan o las entregan, y entregaron las 4,200 manzanas.



¿Cómo están trabajando en el caso de la Cornap?



La mayoría de los compradores de las 351 empresas de la Conap no han terminado de pagar.



¿Qué están haciendo con los casos de la Cornap?



Por ejemplo, el Hotel Montelimar todavía no tiene el finiquito, y lo vendieron en tres millones de dólares, 350 manzanas, incluido el aeropuerto, y dice Mario Salinas, que se encargó de la obra, que tres millones de dólares no es su valor, pero a la hora de ejercer las acciones contra ellos, van a decir los españoles que se puede producir un conflicto diplomático, que los sandinistas están atentando contra la inversión, pero hay que tener conciencia de que si no han pagado no han pagado, y cuando se toca eso, no hay apoyo, por eso es importante el apoyo de los medios.



¿Qué suma de dinero implica la deuda por las empresas de la Cornap?



Ese es un problema serio con una mezcla de intereses. Los beneficiados del 25 por ciento, que algunos de ellos los engañaron, como los cañeros que hicieron una sociedad con Fondoazúcar, les dijeron que los harían socios del “Javier Guerra” y de otras propiedades en Ochomogo, y al final no recibieron nada; el azúcar quedó en el mismo grupo, lo mismo pasó en Fanatex, y ahora piden una respuesta y tienen legítimas expectativas de que somos su gobierno.



La mayoría de ellos no pueden pagar porque están en la miseria, y buscan financiamiento, piden condonación.



Se han privatizado, Fanatex, algunos grupos ya los tienen comprometidos, y vienen no sólo los beneficiados, sino a quienes los ofrecieron, y también se presentan a reclamar.



¿Cuál es la deuda?



Un montón de propiedades agrícolas e industriales se dieron en arriendo y no han terminado de pagar.



Por arriendo con opción a compras de fincas agrícolas, la deuda es de 9 millones 172 mil 174.14 dólares, de una deuda inicial de 17 millones 470 mil 106.23 dólares. Por la venta de empresas agrícolas, la deuda a diciembre de 2007 es de 38 millones 683 mil 720.45 dólares, con saldos vencidos de 34 millones 914 mil 439.79 dólares, y los deudores son 102 personas El total de todo lo adeudado a la Cornap es 44 millones 086 mil 613.93 dólares, y comprende 203 personas.



Honduras se apodera de fronteras



¿Qué está haciendo la PGR para proteger las fronteras?



Los hondureños se han apoderado de las tierras de la frontera, porque no hay ninguna ley que le impida a un extranjero comprar propiedades en la zona limítrofe.



Para proteger las fronteras, por el momento, los títulos que se están emitiendo no pueden ser transferidos, pero debería haber una ley de bienes de dominio limítrofe, en la cual se diga claramente que al igual que las costas no pueden ser objeto de transmisión, sólo de asignación, por ejemplo, para que los extranjeros no se vean tentados a comprarlas para el tráfico de semovientes y para actividades ilícitas. Los hondureños se han adueñado de la frontera…



¿Hay alguna iniciativa legal en ese sentido?



Se requiere una política de Estado. En ese sentido, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Es uno de los retos más importantes y trabajamos en una ley en ese sentido, para proteger las fronteras.