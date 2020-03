Vuelven a maestra en dueña de lujoso carro

María Alonso Pereira es una humilde maestra de medio tiempo, a la cual los miembros de la red que ha estafado al Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) con pólizas y documentos “fantasmas”, la hicieron pasar como dueña de un lujoso vehículo Peugeot colisionado supuestamente en un accidente de tránsito en las cercanías del mercado Israel Lewites en Managua.



Así lo señala un informe de auditoría interna del Iniser, enviado a la Contraloría General de la República (CGR), que señala que son seis los reclamos de casos de accidentes de tránsito que son “fraudulentos”, hechos para los que se coludieron, aparentemente, agentes policiales, corredores de seguros y terceras personas, a quienes el titular de la entidad de seguros, Eduardo Halleslevens, calificó de “delincuentes de la calle”.



La joven María Alonso, No. de Cédula 001-010981, fue reportada por la red de estafadores como supuesta perjudicada en el Reclamo RCOB-1067-07. De acuerdo con el informe, era ella quien conducía el vehículo Peugeot, placa M-018552, que supuestamente fue colisionado en los semáforos del Mercado “Israel Lewites”, el 27 de enero de 2007.



En el otro auto que se vio involucrado en el percance, venía manejando supuestamente Gloria Mercedes González. Esta señora aparece como la dueña de la póliza de seguros contra accidentes del Iniser, junto Juan Alfredo Hernández.



Joven niega todo



La auditoría interna, de la cual obtuvimos una copia, revela que, en la entrevista, la joven Alonso negó ser la dueña del Peugeot negro, desconoció a la señora González y al señor Hernández, también rechazó que haya sido chocada, y dijo no tener licencia de conducir.



Su respuesta también fue negativa cuando le consultaron si había presentado el auto Peugeot a inspección en el Iniser, y lo mismo cuando le preguntaron si había presentado proformas para la reparación de dicho vehículo.



“Niega rotundamente haber presentado, llenado, firmado e introducido algún aviso oficial de reclamo relacionado con el vehículo presentado en el inciso anterior. Cabe mencionar que la Sra. María Alonso Pereira (supuesta perjudicada) es maestra de medio tiempo y no podría haber adquirido un vehículo con tales características presentadas en el reclamo”, dice textualmente el informe de auditoría interna del Iniser.



A petición del titular del Iniser, la CGR ordenó una auditoría para conocer el fondo de supuestas anomalías de pagos de cuantiosas sumas por seguros de “accidentes fantasmas”, los que aparentemente nunca han sucedido.



Además de esto, el ente fiscalizador también investiga si en esa misma institución estatal se realizó el presunto pago indebido de 750 mil córdobas por un incendio, a una persona que no tenía vigente su póliza de seguro en Puerto Cabezas.



Camión que nunca estuvo en Managua



Otro de los casos el de Reclamo RCOB-2163-07, cuya póliza está a nombre de Félix Tomás Hernández, de Chinandega, quien supuestamente es dueño de un camión placas CH 02839, y quien el 16 de noviembre de 2007 habría colisionado en Managua con la camioneta Toyota placas M 034663, conducida por Sara Ninethe Maltez Cruz, supuesta perjudicada.



Félix Hernández negó la colisión, aduciendo que el camión no viajó a Managua el 16 de noviembre, ni conoce a Ninethe Maltez. Maltez dijo que no tiene licencia, que no estuvo en el accidente, y aseguró que no es dueña de ninguna camioneta, y que no ha estado involucrada en colisión alguna. Niega que el 28 de noviembre de 2007 se haya presentado al Iniser a reportar el accidente.



El caso de doña Éricka Ederlina Ruiz lo tienen identificado con el código RCOB 1982-07. Su auto es un Kía, Avella, placa No CZ-5354, y es dueña de la póliza de seguro obligatorio No. 160647.



Este vehículo supuestamente fue chocado en la entrada a Monte Tabor, Carretera Sur, el 28 de octubre de 2007, y quien lo manejaba, de acuerdo con lo reportado en el Iniser, era José Donald Hernández, y el supuesto perjudicado fue Yáder Navarrete Poveda. Doña Éricka aseguró no conocer a ninguno de estos ciudadanos, y aseguró que el único choque que sufrió su vehículo aconteció en Jinotepe el 29 de diciembre de 2007, el cual fue fallado a su favor.



Agrega el informe de auditoría del Iniser, que el supuesto perjudicado no se encuentra en las direcciones que presenta su cédula de identidad, ni en la que aparece en la tarjeta de circulación.



Todo falso



La auditoría concluye que los seis reclamos “son fraudulentos” debido a que la información presentada en los certificados de tránsito y contenidos en los expedientes de reclamos no concuerda con la información presentada en los expedientes de la Policía Nacional.



Los asegurados, al ser entrevistados, confirmaron no haber tenido ninguna colisión con las características presentadas en los reclamos sujetos a revisión. Por su parte, los supuestos perjudicados negaron haber reportado reclamos al Iniser y señalaron que no tienen vehículos.



La Policía Nacional expresó que como parte de la labor de control y supervisión que ordinariamente lleva a cabo a través de la Inspectoría General y Asuntos Internos, ha conocido de algunos casos de forma particular, y por informaciones del Iniser, los que en su oportunidad se han investigado, y se han tomado las medidas correspondientes, pero que se comunicarían con la compañía aseguradora para ver si se trata de los mismos casos o son otros.



Las sospechas de los fraudes iniciaron cuando la Tesorería del Iniser revisó expedientes de reclamos donde existen comprobantes de cheques para pagos de los mismos, los cuales sólo presentan la firma de recibido del beneficiario, pero no su número de cédula.