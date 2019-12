Niña violada en peligro de morir

La absoluta libertad en la que se encuentran Pilar y Ronald López, padre e hijo, y ambos presuntos autores del delito de violación en contra de una niña de nueve años en Masaya, ha puesto dolorosamente de manifiesto, una vez más, que las instituciones y la justicia están lejos de poder hacer frente de manera decidida a todos los aberrados sexuales que se ensañan con los niños y las niñas de nuestro país.



Esa es la principal conclusión a la que llegaron miembros de diferentes organismos de mujeres y defensa de los derechos de la niñez, que prefieren no identificarse porque consideran que existe una persecución en su contra.



La Procuradora para la Niñez y la Adolescencia, Norma Moreno, dijo que los ministerios de Salud y de la Familia deben asumir un papel determinante y no continuar su indolencia ante casos tan lamentables como el de la niña de nueve años que fue violada en la Laguna de Apoyo.



EL NUEVO DIARIO publicó ayer la trágica situación que atraviesan una niña y su familia de una comunidad del departamento de Masaya, y la indolencia de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes y los derechos humanos de los niñas y niñas en ese departamento.



Que Policía cumpla rol

“Nosotros podemos demandar a las autoridades policiales a que ejerzan la acción penal correspondiente, y que capturen a los presuntos responsables, y al Minsa para que garantice todas las condiciones para su salud, tanto física como sicológica”, afirmó la doctora Moreno.



Y es que según la mamá de la niña ultrajada, las autoridades judiciales y de gobierno no han asumido una actitud beligerante al dejar en libertad a uno de los presuntos responsables, Pilar López, mientras su hijo, Ronald López, se cree que “voló” con rumbo a Costa Rica.



“La situación de desamparo en la que nos encontramos es tan lamentable, que tengo escondida a mi hija, como si ella fue culpable de un delito”, se lamentó.



La procuradora de la niñez, expresó que la vida de la niña está en riesgo, porque “le puede estallar el útero”, y además “sería someterla a vivir un embarazo forzoso y condenarla a que cualquier cosa le pueda pasar”.



Su futuro en manos de médicos

Expresó que a partir de hoy van a darle seguimiento al caso, poniéndose en contracto con todos los señalados.



“Lo que vaya a pasarle a la niña quedará a criterio de los médicos, y vamos a demandar al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Minsa, para que asuman su papel en este caso, porque la niña tiene derecho a la salud.



“Vamos a trabajar para que a los responsables de este hecho les caiga la pena máxima”, afirmó.





Situación de alto riesgo

El médico ginecobstetra Juan Pablo López dijo que se trata de un caso de alto riesgo obstétrico, por lo que recomendó al Minsa atender inmediatamente a la menor.



“Puede llegar a formarle una eclampsia y una preclampsia, y puede también verse afectada sicológicamente. Este caso tiene que verse por médicos especialistas de los hospitales “Bertha Calderón” y “Vélez Paiz”, dijo el galeno.



La preclampsia es una hipertensión arterial que aparece en la gestación. Es bastante frecuente en el primer embarazo. También lo es en multíparas, embarazadas mayores, y mujeres previamente cardiópatas, nefrópatas o hipertensas. Suele presentarse poco antes o poco después del parto.



La causa reside en una alteración circulatoria en la placenta, que a lugar a retención de líquidos. Aparte de la hipertensión arterial las pacientes presentan aumento indebido de peso, hinchazón de pies (edemas) y presencia de albúmina en la orina. Puede dar lugar a alteraciones en el riñón, hígado, cerebro y coagulación sanguínea, y riesgo para el feto. Mientras que, la eclampsia determina hipertensión arterial más alta, con edema cerebral, convulsiones y posibles accidentes cerebro-vasculares.



Es una situación muy grave que requiere reposo, hospitalización y generalmente interrumpir el embarazo, dijo.



Explicó que los dos hospitales referidos son los únicos en el país que cuentan con los medios de diagnóstico y médicos especialistas para dar a la niña el seguimiento adecuado, porque “es una paciente de alto riesgo obstétrico”.



“Si no la trasladan a la capital, hay que mantenerla en las casas maternas y darle seguimiento. Su cuerpo y su mente no están preparados para que sea madre, por lo que el caso debe ser tratado de forma muy especial”, consideró el doctor López.