Gripe del pollo avanza calladamente en Asia

Pekín / EL PAÍS

Hace cuatro años, el miedo a una epidemia global de gripe aviar de consecuencias imprevisibles dominó a Occidente. Hoy, en el extremo oeste de Europa la enfermedad parece olvidada. Pero en el sureste asiático la situación es completamente diferente. El virus sigue extendiéndose de forma silenciosa, causando muertes humanas y diezmando la población avícola.



En Occidente, en lo que va de año han aparecido animales enfermos en Polonia, Alemania, Reino Unido, Turquía y Ucrania, según la Organización Mundial de Epizootias (OIE en inglés), pero los sistemas de vigilancia y la diferencia entre los tipos de explotación han hecho que no haya habido víctimas humanas (aparte de las de las del extremo oriental de Turquía en 2006).



Pero en el sureste asiático, el virus se ha hecho endémico en muchos países de esta zona del planeta, y la situación es ‘muy seria’ entre las aves, según asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Al menos 226 personas han muerto y cientos de millones de animales han sido sacrificados para evitar la propagación de la enfermedad desde que estalló el brote a mediados de 2003. El problema es especialmente grave en Indonesia, donde este año han fallecido ya ocho personas, infectadas por un virus que, normalmente, portan sólo las aves, y, en ocasiones más raras, los cerdos.



103 muertos en Indonesia

La última víctima ha sido una indonesia de 29 años, que ha elevado la cifra de fallecidos en el país a 103, de un total de 126 afectados. Murió el pasado 2 de febrero, seis días después de haber sido ingresada en un hospital de Yakarta.



El contagio humano se produce normalmente por contacto con animales enfermos.



El hecho de que las autoridades sanitarias optaran al principio por la vacunación, en lugar del exterminio masivo de las aves, explica, en parte, las altas cifras de Indonesia.



Aunque la gripe aviar sigue siendo una enfermedad animal, los expertos temen que el virus causante (H5N1) mute a una forma que salte fácilmente de una persona a otra, provocando una pandemia y millones de muertos. Al menos 359 personas han resultado infectadas --de las cuales ha fallecido el 63%-- desde 2003 en 14 países.



‘La gripe aviar es motivo de particular preocupación en Indonesia, Bangladesh y Egipto, donde el virus se ha enraizado profundamente a pesar de los controles’, afirma Joseph Domenech, veterinario jefe de FAO (Organización para los Alimentos y la Agricultura de la ONU), en un comunicado. ‘El virus no se ha hecho más contagioso para la gente, pero ha logrado persistir en partes de Asia, África y probablemente Europa’, tranquiliza Domenech.