Cuando regalar bien público es “correcto”

El Concejo de León, que encabeza el alcalde Tránsito Genaro Téllez, decidió vender en 50 mil dólares la Casa de Protocolo de esa municipalidad en el balneario de Poneloya, sin haber celebrado licitación pública y sin precio base, tal como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 323).



El bien de un poco más de un cuarto de manzana, ubicado en una estratégica loma a 200 metros de la entrada principal del balneario, fue vendido a un ciudadano leonés de nombre Pedro Mendoza. Antes de su oferta, María García, había ofrecido 30 mil dólares, y Octavio Delgadillo 38 mil.



El alcalde Téllez, el vicealcalde Teodoro Sánchez y el concejal liberal, Carlos Alberto Jirón, afirmaron a EL NUEVO DIARIO que la venta de la Casa de Protocolo, no se sometió a un proceso de licitación porque el pueblo de León supo que estaba en venta a través de las transmisiones televisivas que hacen de las sesiones a través de un canal local.



“Los Concejos son abiertos, y ahí se dijo que la Casa de Protocolo era necesario venderla, que la estábamos vendiendo. Ningún Concejo, según lo que establece la Ley… es más, no lo hicimos en una (sesión) extraordinaria o interna, fue público, porque nosotros transmitimos en el canal local de cable, las sesiones del Concejo, está grabado, todo mundo sabía que esa casa se estaba vendiendo y dijimos que aceptábamos ofertas”, dijo Téllez.



Vale mucho más

Los concejales liberales Víctor Manuel Miranda y Eddy Navarrete, quienes se opusieron a la venta del bien, aseguraron que con la reconstrucción de la carretera León-Poneloya la propiedad tendría un valor superior a los 300 mil dólares.



Expertos en bienes y raíces de tres empresas que fueron consultados por END, viendo fotos del bien en sus actuales condiciones, su ubicación y la extensión de tierra, calcularon su costo en cifras que van de 150 mil a 180 mil dólares.



“Poneloya es una de las playas que más visitan los veraneantes, y, por tanto tiene una plusvalía extra por eso, de manera que un bien que suma más de un cuarto de manzana a 200 metros de la entrada principal cuesta mucho dinero, más, mucho más de 50 mil dólares”, dijo uno de los corredores de bienes y raíces que prefirió al igual que sus otros dos colegas, no aparecer públicamente para evitar problemas.



La Contraloría y la Ley 323

El contralor Lino Hernández recordó que en la comuna leonesa realizan actualmente una auditoría iniciada después una serie de denuncias de supuestos actos de corrupción en contra del edil Téllez, y advirtió que la Ley 323 “es clarísima” en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para vender un bien del Estado y que si en este caso no se cumplió con eso, podría incluirse el punto en el examen contable que realizan en la municipalidad.



El artículo 9 de la Ley 323 referida a “Competencia e inicio del Procedimiento” de licitación, señala que “de previo a dar inicio al procedimiento de licitación, la entidad deberá contar con los estudios, diseños, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, con la programación total, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios, según la naturaleza del proyecto preparado, haber definido los pliegos de bases y condiciones de la licitación y verificado la existencia de contenido presupuestario suficiente para enfrentar las erogaciones correspondientes”.



La “modalidad” de no licitar

Ni el edil Téllez ni los concejales que aprobaron la venta de la Casa de Protocolo consideran anómalo desde el punto de vista administrativo no haber licitado ni establecido un precio base.



“No se hizo estudio ni se licitó porque se tiene la modalidad o costumbre de que las comisiones del Concejo analicen y debatan las cosas para después llegar ante el Concejo a proponer para que se decida, y creímos que como nuestras sesiones son públicas, transmitidas por el canal local, estaba sabida la población de todo”, dijo por su lado el vicealcalde Teodoro Sánchez.



El concejal liberal Jirón manifestó que la venta de la propiedad se venía discutiendo desde hace más de un año, y que era necesario tomar una decisión para responder a las múltiples demandas que hace la población leonesa.



“Esa casa eran escombros, y en virtud de eso, era mejor venderla, y de eso todo el pueblo de León estuvo informado, porque nuestras sesiones son públicas y ahí se dijo (de la venta)”, señaló Jirón.



Téllez indicó que al hacerse público por la televisión el anuncio de la venta, al siguiente mes ya tenían las tres ofertas que llegaron vía secretaría. Las propuestas monetarias se pasaron a la Comisión Económica del Concejo, y se aceptó la más alta, es decir, los 50 mil dólares.



“Si nos van juzgar de ingenuos o de ignorantes por obviar algún tipo de procedimiento, pues yo entendía que la Ley 40 (Ley de Municipios), nos faculta para actuar como lo hicimos sin que sea ilegal”, dijo el vicealcalde.



“Aquí se critica la venta de la casa, EL NUEVO DIARIO hace un ‘boom’ con la noticia, pero no dicen que esos 50 mil dólares servirán para pagar una parte de una lotificación de un terreno que declaramos de utilidad pública --40 manzanas--, donde vamos a construir un cementerio y un parque de ferias, o centros de esparcimiento para los leoneses”, señaló Téllez.



La iban a rehabilitar, pero…

El Concejo había aprobado el año pasado una partida de 700 mil córdobas para la rehabilitación del bien inmueble, pero Téllez y los concejales señalaron que se tomó la decisión de utilizar ese dinero para el Proyecto Mantenimiento y Reparación de Flota Vehicular Liviana de la comuna, porque los expertos les recomendaron demolerlo.



“Los conocedores de estos temas nos aconsejaron de que era mejor hacerla nueva, porque invertir dinero en rescatarla era botarlo al cesto de la basura, y ahí lo dicen los ingenieros”, explicó el vicealcalde de León.



El 30 de agosto de 2007, el ingeniero Guillermo Reyes Pineda envió una carta a su colega Gustavo Somarriba, Director de Obras Públicas de la alcaldía leonesa, donde le da sus consideraciones después de examinar el bien.



“De la inspección hecha a la Casa de Protocolo, observamos que el estado físico de sus elementos estructurales principales está muy debilitado, y que (por) el hecho de ser de estos materiales, la reconstrucción es costosa y no se garantiza una buena reparación”, dice la carta.



“No se puede hacer una buena reparación porque quedarían elementos fuertes y elementos muy débiles. El hecho de que no se asegure su comportamiento ante fenómenos naturales, implica que se no se garantiza la inversión que se estima grande. Lo ideal sería que se planifique una construcción nueva”, finaliza el escrito.



“Ya no se podía hablar de rehabilitación de la casa, era imposible hacerlo, iba a costar mucho dinero y sin ninguna garantía en la obra, por eso era mejor demolerla”, dijo Somarriba al ser consultado por END.



Los empresarios turísticos de León rechazaron la actitud apresurada de Téllez y de los concejales que aprobaron la venta del bien, y exigieron la revocación de esa decisión para iniciar su reconstrucción, pues consideran que tiene un valor histórico y cultural.



Recuadro

Téllez: “Ustedes tienen

una campaña contra mí”



El alcalde Tránsito Téllez nos recibió en la oficina de su vicealcalde. Vestido de camisa celeste, pantalón azul oscuro, faja y zapatos café, acomoda su celular Blacberry (su costo supera 500 dólares), sonríe al vernos entrar y empieza: “Sólo para estos temas manda EL NUEVO DIARIO a la gente de la Redacción Central, es que tienen una campaña contra mí y no sé por qué, pero bueno…, hablemos de lo que quieran”.



Se ha cuestionado la ligereza con que se vendió la Casa de Protocolo, sobre todo por el precio y el procedimiento, ¿considera que está bien vendida?

Mirá, esto es un asunto que tiene más de un año de estarse discutiendo, no es de ahorita. Se vendió en ese precio porque lo que se está vendiendo ahí es terreno, el inversionista tendrá que buscar cómo hacer con lo que hay construido, porque se trata de ruinas.



Es un cuarto de manzana frente al mar en una de las playas más visitada del país, ¿no le parece muy poco 50 mil dólares?

Uno de los concejales dice que eso vale 300 mil dólares, y te digo, si él me trae al comprador, yo reúno al Concejo y revocamos la venta de los 50 mil dólares. Tuvieron un mes y todo el año pasado y nunca lo trajeron, lo que pasa es que hacen todo político, los liberales quieren tapar lo de los Cenis, distraer lo que está pasando con lo de los Cenis, y ustedes se prestan a eso. Es más, su corresponsal en León (José Luis González) ni siquiera me entrevista, porque es vocero de los liberales.



¿No fue apresurada la decisión?

Aquí no se hizo de la noche a la mañana y no vale eso que dicen, imaginate que aquí vino un inversionista francés, en 2005, a ofrecer 15 mil dólares por esa casa, cuando estaba mejor que ahora, antes que pasaran el huracán Félix y los 53 días de 1luvia del año pasado, que la deterioraron más.



¿Quién es el responsable de su deterioro?

Se deterioró por culpa de las administraciones anteriores, nadie le invertía. No la utilizaban los trabajadores ni la comuna, pues eran otros quienes la disfrutaban sin pagar nada, y había que buscar qué hacer con eso. No tiene ningún valor histórico, no ha muerto ningún prócer ni ha vivido nadie importante ahí, quienes la habitaban eran somocistas, personas cercanas al régimen. (León ha sido gobernado los últimos 30 años por ediles sandinistas).



¿Hubo precio base?

Nosotros lo que hicimos fue que nos hicieran ofertas, después que se dieron cuenta de que se iba a vender (en 50 mil dólares) vinieron dos ofertas más, de 60 ó 70 mil dólares, pero ya era público, pero no dijimos el precio base es éste. Claro, teníamos que irnos con el precio más alto que ofertaran.



Cualquier situación a estas alturas podría parecer lógica, hablando de qué era lo mejor, pero todavía estamos en el proceso, no hemos recibido el dinero ni nada, estamos en el proceso, todo lo del registro, y si vemos que no se cumple con los requisitos legales o hay problemas se cancela y ya.



¿No era mejor hacer un estudio de cuánto podía valer la propiedad y después escuchar ofertas?

Como te digo, a estas alturas se puede decir cualquier cosa, pero todo fue público y lo aprobamos ocho concejales y creemos que fue lo correcto.



El año pasado en el presupuesto destinamos 700 mil córdobas para la demolición de la Casa; ahí aparece el proyecto, porque los especialistas nos dicen que era insalvable, porque es una cosa que tiene más de 50 años de construida. Después de redujo ese monto, y este año tenemos en el presupuesto 300 mil córdobas para eso.



¿No es mucho dinero para demolerla?

Eso dicen los especialistas que vale. Nosotros sólo nos encargamos de analizar y de aprobar las obras, pero dijimos, ¿para qué vamos a utilizar ese montón de dinero para demolerla?, mejor cambiemos ese concepto y el proyecto, y decidimos con ese dinero cambiar la flota vehicular que estaba en mal estado.



Hace dos meses lo pasamos a comisión económica, después que discutimos que la situación de la Casa era insalvable, y tomando en cuenta que tenemos una gran presión con más de 20 mil habitantes pidiendo un cementerio, entonces lo pasamos a comisión.



Fue en ese contexto que se planteó lo de la Casa, la necesidad de venderla para buscar cómo responder a las demandas de los leoneses. En ese mes vinieron tres ofertas, y el Concejo aprobó que se pasara a comisión.