Cenis renegociados

El presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, Antenor Rosales, anunció que concluyó la renegociación de la deuda de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, con dos bancos nacionales, lo que permitirá un alivio de 12 millones de dólares.



Antes de iniciar una reunión con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, FMI, que vino al país a revisar el desempeño del programa económico firmado con el gobierno nicaragüense, el funcionario informó que dentro de 15 días presentará el acuerdo logrado con los banqueros al Consejo Directivo del BCN, que deberá darle su aprobación.



Superó con creces la anterior “reingeniería”



Explicó que en este acuerdo con los banqueros se logró obtener mejores resultados que con la renegociación que se hizo en el gobierno anterior.



Indicó que en la renegociación anterior se logró un alivio cercano al 1 por ciento de la deuda total, mientras que en esta ocasión fue del 6 por ciento de la obligación total.



Esto significa que la comisión actual logró el alivio de unos 12 millones de dólares (unos 228 millones de córdobas), mientras que en el gobierno anterior sólo se consiguió menos de 1 millón de dólares.



El diputado Wálmaro Gutiérrez dijo que celebra el efecto positivo que logró la comisión negociadora, porque hablar de un alivio de 12 millones de dólares no son centavos, sino muchos recursos que ahora se van a destinar a mejorar la economía popular.



“Hablamos de un subsidio en la tarifa energética, continuar garantizando el subsidio del transporte urbano colectivo en Managua, manejar un incremento sano de los salarios de maestros, médicos, trabajadores de la Salud, Ejército y Policía Nacional”, señaló.



El parlamentario afirmó que una serie de tareas pendientes en la Asamblea Nacional se van a desencadenar por el efecto positivo de las negociaciones con los banqueros.



Gutiérrez manifestó que los recursos que se pagarían a los banqueros fueron aprobados en el Presupuesto de la República, y que la reducción y reorientación de los mismos deberá también ser aprobada en una reforma presupuestaria.



BCN decide

Al ser consultado sobre la supuesta continuidad de la renegociación con los banqueros para bajar más los intereses y lograr más plazo de la deuda, tal como lo señaló el procurador general de la República, Hernán Estrada, Rosales fue enfático en señalar que el proceso concluyó, y que es el Consejo Directivo del BCN el único que decide sobre este tema.



“La renegociación está concluida. En Nicaragua la última voz o decisión alrededor de los bonos bancarios es el Consejo Directivo del Banco Central”, dijo Rosales.



Dijo que supone que la comisión integrada por el procurador Hernán Estrada, el contralor Luis Ángel Montenegro y el fiscal Armando Juárez, nombrados el fin de semana por el presidente Daniel Ortega, tiene que ver con otra cosa, “porque como repito, en asuntos relacionados a la negociación o renegociación de los bonos del Estado, es un asunto que corresponde al Consejo Directivo del Banco Central”.



“Es de esperar que sean otros elementos los que ellos aborden. El autorizado por ley para acordar lo relacionado a amortización, recompra, emisión de títulos valores, es el Consejo Directivo del BCN”, reiteró.



Estrada no comenta

Por su parte, el procurador Estrada declinó hacer mayores comentarios a lo expresado por Rosales en relación con la renegociación con los banqueros. Dijo que las instituciones trabajan de forma coordinada y que en su momento la voz autorizada se pronunciará al respecto.



Al referirse a la orden judicial para congelar el pago de Cenis, Rosales señaló que “siempre he mantenido que en la emisión de Cenis, si alguna autoridad judicial o administrativa lleva un proceso, con muchísimo gusto el Banco Central se va a sujetar a lo que la ley establece. Mientras no exista ningún mandamiento que habiendo pasado por autoridad de cosa juzgada, me ordene el no pago, yo simple y sencillamente voy a pagarlos, así de sencillo”.



Añadió que eso en ningún momento menoscaba el ejercicio de la autoridad jurisdiccional de conocer un caso y determinar si eso fue correctamente emitido o no fue correctamente emitido, “no es ese el papel del Banco Central determinar en esa dirección”.