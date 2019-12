“Construyen pista a la brava sobre nuestra propiedad”

La apertura con tractores de una trocha con pretensiones de autopista privada que atraviesa varias propiedades, ha generado una disputa entre las personas que se sienten afectadas por la medida y por los autores de la obra, que aseguran poseer los derechos y permisos para tal fin.



Un grupo de habitantes de la comarca San Isidro de Bolas, integrado por Félix Rosales, Antonia Gallard Prío y familiares de Teodora del Carmen Delgado, Carlos Aguilera, Clarisa Barahona y Tomás Soza, todos ellos dueños de propiedades en la zona, denunció la apertura de una trocha que atraviesa sus propiedades sin el permiso de los dueños y sin autorización de las autoridades municipales.



Félix Rosales, vecino del sector donde se construye la pista, aseguró que detrás de la construcción del paso rústico se encuentra “gente del Frente Sandinista”. Sin embargo, no mostró pruebas de su acusación, y se basó en que “todo mundo sabe quiénes están detrás de ese abuso”.



El río suena…



Él señaló al señor José Martín Mendoza de trabajar como “capataz” del abogado William Villagra, supuesto asesor legal de la Secretaría del FSLN, y de Néstor Moncada Lau, operador político del mismo partido.



Los graves señalamientos de Rosales fueron negados por el citado señor Mendoza, quien negó trabajar para las personas mencionadas, sino que asegura que fue contratado por una firma de bienes raíces y familiares de los dueños de las fincas.



Del mismo modo, Mendoza, quien está al frente de la inspección de la obra, aseguró poseer todos los permisos legales de los legítimos dueños de las propiedades afectadas y las autorizaciones municipales de rigor.



“Lo que pasa es que ahí está una gente que se quedó cuidando esas fincas y ahora dicen que ellos son los dueños. Nosotros tenemos toda la documentación legal, la presentamos ante la Policía, ante la Alcaldía y ahí nos dieron la razón”, explicó Mendoza.



Apártese o apártese



Los denunciantes narraron que la construcción del paso comenzó el 18 de febrero pasado, luego que una señora que se identificó como corredora de bienes raíces, de nombre Anabel Marín, se presentó a la zona a sondear la compra de posibles propiedades.



Según el señor Rosales, una hija de la abogada corredora de bienes raíces estaba al frente de la apertura de la trocha. Al reclamarle por qué estaban haciendo la trocha, atravesando propiedades privadas, supuestamente la abogada le respondió: “Apártese, que este proyecto no lo detiene nadie, usted no sabe con quién se está metiendo”.



EL NUEVO DIARIO llamó a la oficina de la señora Marín, pero una hermana de ella dijo que no se encontraba en ese momento, pero que regresaría la llamada más tarde.



Extraña actuación de Policía



Rosales también denunció ante varios medios de comunicación que durante la labor de los tractores, varios pobladores llamaron a la Policía, y se presentó el comisionado Yuri Valle, del Distrito Tres.



“El comisionado miró una hojita de papel que a nosotros no nos enseñaron, y después le dijo al tractorista que prosiguiera, y hasta dejó tres policías custodiando la labor”, denunció el señor Rosales, quien a pesar de que su finca no es afectada por el paso de los tractores, dijo que el mismo afecta al menos a seis fincas privadas.



EL NUEVO DIARIO se comunicó con la Alcaldía de Managua para saber si existe un permiso de apertura de una pista en esa zona, y fuentes extraoficiales dijeron que hay una autorización de mejoramiento y ampliación de un viejo paso de servidumbre firmado por Gerald Pentzke, de Urbanismo, pero que confirmarían la información hoy.



La trocha tiene una extensión de al menos 1,800 metros de largo y entre ocho y 12 metros de ancho.



“Progreso sí, pero con respeto a la propiedad y a la ley”



La señora Antonia Gallard Prío, cuya propiedad está en la ruta que sigue la trocha, señala que detrás de su finca hay una propiedad que pertenece a un señor llamado Félix Hernández, que es supuestamente hacia donde va dirigido el camino, que inicia a unos metros de los terrenos de la Fundación Sandino, al lado de la pista Suburbana.



Gallard Prío comentó que el problema está en saber cómo, cuándo, quién y por qué se autorizó a estas personas romper cercos y atravesar propiedades privadas para meter maquinaria pesada, y si cuentan o no con permisos del Ministerio del Ambiente y la Alcaldía de Managua.



“La Alcaldía puede declarar de utilidad pública los caminos internos de las propiedades con fines de progreso, pero lo lógico y natural es que llame a los dueños y les explique a los afectados si quieren vender y ofrecerles, pero eso es una medida aceptada. Dentro del orden y el progreso nadie debe oponerse, pero aquí de lo que se trata es de una invasión de una propiedad privada”, se quejó.



Ella no responsabilizó a nadie en particular, “porque denunciar con nombres y apellidos es una cosa muy delicada, porque la honra y la reputación de las personas son sagradas, y si es sagrada la mía, respeto a la de los demás”.