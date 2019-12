Estudiantes anémicos y desnutridos

El estado de desnutrición y anemia en los estudiantes del sistema público de enseñanza, está alcanzando altos niveles de preocupación para los especialistas del Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE). Según estudios realizados por el Ministerio de Educación, muchos niños sólo harían un tiempo de comida sino no contaran con la merienda que reciben en el aula de clases.



Lilliam Torres, responsable de la Unidad de Nutrición del Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE), dijo que el 27% de los estudiantes de educación pública sufre desnutrición crónica, y a eso hay que sumarle que el 23% padece de anemia.



El Mined realizó un estudio para conocer el estado nutricional y de anemia de los niños que atiende el PINE, y arrojó que el 25% de los estudiantes de preescolar tiene anemia y en primaria el 23.4% de los niños.



“La encuesta demostró que el nivel más alto de anemia está presente en los niños de cinco años, que corresponde al 35%, luego disminuye los años siguientes, pero vuelve a aumentar entre los diez y once años. Esto se debe a que inicia la adolescencia, hay un crecimiento y por ende hay más demanda de nutrientes, sobre todo en hierro”, explicó la especialista.



Estudio por departamentos



El PINE atiende nueve mil escuelas en el país y se le da la merienda escolar a alrededor de un millón de estudiantes del sistema público. Torres lamentó que no todas las escuelas tienen instalados comedores y por eso la merienda se prepara en las casas de los estudiantes con el mayor de los cuidados.



Afirmó que las zonas más afectadas son las rurales debido a la pobreza que impera. “Según el estudio, Matagalpa es uno de los departamentos que más proporción de niños anémicos tiene, con el 33.9%; le sigue Masaya con 30.9%; Boaco con 30%; Río San Juan con 29.7%, y Jinotega con 29.5%.



Dado que los niveles de anemia en los estudiantes son altos, la funcionaria destacó la necesidad de coordinar esfuerzos con el Ministerio de Salud, con el fin de priorizar a esta población infantil.



Hacen dos tiempos de comida



Además, dijo que lo que brinda el Mined es un complemento alimentario, y que apenas representa un 30% de las necesidades del niño. La especialista indicó que esto viene a mejorar un poco su estado nutricional, pero lo ideal sería que el niño recibiera todos los nutrientes.



“Se han realizado investigaciones, visitado las casas de los niños y hemos concluido que muchos hacen el tiempo de comida en la escuela y vuelven ha comer hasta en la noche, cuando el responsable de familia lleva dinero para la cena”, indicó la especialista del PINE.



Destacó que esto es un problema serio, pues el PINE no puede complementar todos los nutrientes que necesita el niño, pero es un gran aporte debido a la pobreza que se vive en las zonas más alejadas del país.



“Para nosotros es muy importante que el niño coma algo en clase para que pueda aprender, y en la mayoría de los casos para que no se retire de la escuela. Comentó que el programa de nutrición escolar ha permitido que miles de niños no dejen la escuela, pues saben que cuentan con un tiempo más de comida que no recibirán en su hogar.





Capacitarán a “Redes de Solidaridad”



Ante la situación que se vivió en la escuela Redes de Solidaridad, de Ciudad Sandino, la responsable del PINE, Lilliam Torres, informó que el jueves se brindará una capacitación a 30 personas que atienden el comedor infantil de este centro.



“Se les va a capacitar en el manejo e higiene de los alimentos. Los cuidados que deben tener, empezando por el lavado de mano, así como uso del agua segura. En caso que no se tenga agua potable se les orienta que la clorificación o la cocción para evitar cualquier epidemia o intoxicación”, dijo Torres.



Comentó que todos los alimentos, pero sobre todo las carnes, son muy delicados, y por eso la persona que es responsable de comprar el complemento de la merienda escolar debe tener mucho cuidado, pues existe el riesgo de contaminación o crecimiento bacteriano.



“En los diez años que tiene el PINE nunca hemos tenido un caso de intoxicación alimentaria, y esto se debe a que capacitamos al personal. Redes de Solidaridad es una escuela privada pero también recibirá la capacitación”, dijo la responsable de la unidad de nutrición del PINE.