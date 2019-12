Analizan adquisición de un guardacostas en Venezuela

El jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, confirmó que esa institución continúa gestionando en varios países la adquisición de nuevos helicópteros y embarcaciones para renovar la flota militar.



Esta vez brindó algunos detalles de la reciente visita que hizo el jefe de la Fuerza Naval del Ejército, contralmirante Juan Estrada, a Venezuela, donde actualmente se están fabricando naves guardacostas que, de acuerdo con el mismo general Halleslevens, tienen “más o menos las características que nosotros necesitamos”.



“Como ustedes conocen, nosotros hemos venido sosteniendo desde hace un año que el Ejército de Nicaragua necesita medios en la Fuerza Aérea y en la Fuerza Naval, para la protección del medio ambiente, el enfrentamiento al narcotráfico y el rescate de personas en situaciones difíciles ante desastres naturales”, explicó el jefe militar.



“En esa línea hemos estado buscando por diferentes lados y diferentes formas, cómo obtener esos recursos, y, efectivamente, el contralmirante Estrada ha estado de visita en Venezuela para inspeccionar y conocer más a fondo una embarcación que están fabricando unos astilleros que son (empresarios) mezclados, holandeses con venezolanos”, puntualizó.



Nave de 7 millones de dólares

La inspección de Estrada se concentró en un guardacostas de 26 metros de longitud, cuyo precio alcanza los 4.8 millones de euros, es decir, unos 7.2 millones de dólares, según informó Halleslevens.



Gerardo Alberto Emán, director de la Unidad coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada de Venezuela (Acocar), confirmó recientemente el interés de Nicaragua por comprar dicha embarcación.



El buque ofrecido, tipo Damen Stan Patrol 2606, es el resultado de una alianza entre Acocar con la firma holandesa Damen Shypyard. En su misión a Venezuela, el contralmirante Estrada se reunió con el vicealmirante, Jefe de Estado Mayor de la Armada de ese país, para evaluar la compra.



“Vos vas a ver primero el producto que están ofreciendo, a ver la calidad, a ver el aparato, platicar sobre estos temas. Pero eso lleva un largo proceso”, indicó el jefe del EN.



Tiene que pasar por Asamblea

También aclaró que el costo por la posible compra de la embarcación “es una deuda que tiene que ser del Estado de Nicaragua”. “Se trata de conseguir con la empresa los pormenores de la parte económica y después venir acá, al Estado, a la Asamblea, para que sea el Estado el que apruebe ese posible endeudamiento”, afirmó.



Sobre la compra de helicópteros, brindó menos detalles, pero señaló algunas características que busca el Ejército.



“En el aspecto aéreo estamos haciendo cotizaciones con empresas, y viendo las cualidades. Lo que pasa es que hay propuestas que no son viables, entonces se descartan”, afirmó.



“Nosotros necesitamos helicópteros que tengan menor capacidad de personal, que el que tenemos, pero que sus costos, su mantenimiento, sea también más barato, más versátil”, comparó.



Y señaló que su utilización no sería necesariamente ofensiva. “Son para rescate. Aquí no hay que estar pensando en fortalecerse desde el punto de vista militar, hay que estar pensando en ayudar a la población, en la preservación del medio ambiente, protección de los recursos marinos”, expresó. Según dijo el general Halleslevens, el EN necesita por lo menos cuatro embarcaciones con las especificaciones que oferta Venezuela. En cuanto a los helicópteros, informó que la necesitan es por lo menos “de tres medios para arriba”.



“Esto es parte de las necesidades que tiene el Estado de Nicaragua. No estamos hablando de la coyuntura. Estamos hablando de una necesidad estratégica, con la que se fortalecería la soberanía”, afirmó.



Flota “débil y desfasada”



Roberto Cajina Leiva, asesor civil en materia de defensa y seguridad, enfatizó que la flota militar nicaragüense “es muy débil y está desfasada”.



“Se necesita renovar para proteger el mar territorial nicaragüense”,

apuntó.



Según él, la urgencia del Ejército por renovar dicha flota siempre ha existido, “lo único es que no hemos tenido los recursos”.



“Aparentemente, este gobierno va a financiar estos recurso, lo cual me parece correcto”, añadió.



Cajina señaló que “lo último bueno que Nicaragua tuvo fueron unas lanchas Dabur israelíes, que se consiguieron en 1995. Pero eran apenas dos lanchitas”, recordó.



Por otro lado, el jefe del Ejército reiteró su posición ante las pretensiones del gobierno de Colombia, de mantener el meridiano 82 como frontera con Nicaragua en el Mar Caribe.



“Nicaragua mantiene que (el meridiano) no es frontera, y con esa emisión (sentencia del 13 de diciembre de 2007) que ha hecho la Corte Internacional de Justicia, pues tiene una fuerza mayor”, sostuvo.



También instó a los barcos pesqueros extranjeros, a que no acepten permisos de pesca otorgados por Colombia para navegar en aguas nicaragüenses.