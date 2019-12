Urbanizadoras en campaña contra veda a construcciones

La Cámara de Urbanizadores (Cadur) inició ayer un acercamiento con la Alcaldía de Managua para debatir posibles salidas de futuro, vinculadas a la veda en las construcciones verticales en el área donde se encuentra el manto acuífero de Managua.



Las pláticas fueron con el director de la Dirección del Medio Ambiente de la comuna, ingeniero Modesto Rojas, y con técnicos de la Alcaldía, los que tuvieron como intermediario al diputado Agustín Jarquín.



Rojas, al hablar con EL NUEVO DIARIO, dijo que el acuerdo que suscribieron los alcaldes y la presidenta de Enacal, Ruth Herrera, “ha tenido bastante trascendencia”, pero aclaró que las conversaciones no significa que los ediles se vayan a echar atrás en la prohibición”, adoptada conforme lo establecido por la Ley de Aguas.



“Esta reunión fue no con la finalidad de alcanzar acuerdos, porque nosotros no tenemos esa facultad, pero sí unas pláticas iniciales de tipo técnico que le fueran dando una salida técnica que respondiera al respeto del medio ambiente en especial al manto acuífero que sustenta el agua potable para Managua”, dijo el funcionario de la comuna.



Los miembros de Cadur, encabezados por el ingeniero Ricardo Meléndez, anunciaron que este miércoles presentarán a la Dirección del Medio Ambiente de la comuna una propuesta escrita, que después será elevada al a los ediles que firmaron la veda y a la presidenta de Enacal.



Rojas es del criterio que las urbanizadoras deben buscar nuevas formas de construir donde gasten menos agua, que haya bosque, que se concentren de nuevo al viejo casco de Managua, y que el desarrollo de las urbanizaciones en vez de ser horizontal sea vertical.



Se conoció que hay diferencias entre los urbanizadores, porque unos cumplen con todas las disposiciones legales y otros no.