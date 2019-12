Una rectificación que redactor refuta

Lic. Francisco Chamorro

Director

El Nuevo Diario

Su Despacho

Managua, 26 de febrero de 2008

Estimado Lic. Chamorro

Con la presente quiero hacer de su conocimiento que en relación al artículo publicado el día lunes 25 de febrero, con titulo “¡Elecciones ya en la Cruz Roja!”, de Melvin Martínez (edición Nacionales, p. 5ª), existe una sustancial y profunda diferencia entre las declaraciones hechas por mi persona y el contenido del artículo.



El señor Martínez estuvo brindando cobertura periodística el día sábado 23 de febrero, a la inauguración del Preescolar “El Tren de los Sueños”, en el barrio Camilo Ortega, rehabilitado y equipado gracias a un proyecto realizado por la Cruz Roja Nicaragüense con apoyo de la Cruz Roja Italiana, y financiamiento de la Regione Piemonte de Italia.



Después de anotar algunas informaciones básicas sobre el proyecto, el señor Martínez procedió a pedir de manera muy insistente mi opinión sobre la situación de la Cruz Roja Nicaragüense, y, en reiteradas ocasiones, le repetí que, como delegado de la Cruz Roja Italiana, no tengo ninguna facultad ni interés en opinar o involucrarme de cualquier manera en la situación institucional interna de la Cruz Roja Nicaragüense.



Como Sociedad Nacional participante, la Cruz Roja Italiana que represento, está trabajando en Nicaragua desde hace más de 8 años, apoyando a la Cruz Roja Nicaragüense en sus labores humanitarias dirigidas a los más vulnerables, a través de la realización de proyectos en diferentes sectores y manteniendo siempre excelentes relaciones de mutua colaboración con la sociedad hermana.



Por lo mencionado, le solicito que proceda a publicar en el periódico dirigido por usted, una aclaración sobre los hechos, dejando clara la equivocación.



Sin más a que agregar, me despido.



Atentamente.



Antonio Marro

Jefe de delegación

CR Italiana-Nicaragua

Nota del redactor:

En el artículo al que hace referencia don Antonio Marro, publicado en la edición del lunes 25 de febrero, no se dice nada diferente de lo expresado por él. Lo comprueba la grabación que aún conservamos, y que con gusto ponemos a su disposición, si así lo requiere el afectado y cualquier autoridad interesada.



Para ilustración de nuestros lectores, la trascripción de lo dicho por el funcionario aludido expresa: “La misma Cruz Roja Nicaragüense sabe que lo mejor es que se siga un proceso electoral, vinieron personas de la Federación Internacional de Cruz Roja, y ellos piden que lo más correcto es que se hagan elecciones”. (…) “Creo que la mejor solución es que se hagan elecciones democráticas, aunque es un proceso largo y complicado, lo mejor es que se hagan para que Cruz Roja salga de esa crisis”, dijo Marro, comprobado una vez más al escuchar la grabación de la entrevista.



No es costumbre de este servidor, ni de este rotativo, poner en boca de nuestros entrevistados algo que ellos nunca han dicho. Tal actitud, nos alejaría de nuestra misión como comunicadores sociales.



Melvin Martínez

Redactor