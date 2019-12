Médicos Pro Salario hoy frente al Mitrab

La Federación de Médicos Pro Salario continuará hoy con la jornada de protestas en demanda de un ajuste salarial de un 45%, en cumplimiento de la Ley de Equiparación Salarial con los países centroamericanos.



Los galenos anunciaron para hoy un plantón en las inmediaciones del Ministerio del Trabajo, Mitrab, para presionar a la ministra Janeth Chávez a que acepte una reunión para que sus demandas sean escuchadas.



Los galenos pretender dejar claro que han agotado todas las vías para un diálogo con el ministro Guillermo González, quien no ha les ha dado respuesta, aduciendo que son un pequeño y no representativo grupo del sector Salud.



El doctor Dionisio Morales, directivo nacional del gremio médico, dijo ayer que arreciarán las protestas, gradualmente, en la medida en que el gobierno continúe ignorando sus demandas.



El galeno afirmó que en la protesta participará únicamente la Junta Directiva nacional del gremio médico. Los médicos demandan un ajuste del 45%, distante del 16 por ciento que pretende incrementarles el gobierno durante 2008.



Morales afirmó que están organizando a las bases y realizando un trabajo de convencimiento a los usuarios de las unidades de Salud del país, para que comprendan que no quieren dejar de atenderlos, pero que el gobierno no les está dejando alternativas.