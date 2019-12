“Lo compré en ventanilla junto a sede policial”

Chinandega

Sorprendida se mostró Norma Elena Montealegre Gómez, habitante del municipio de El Viejo, de la desmotadora La Virgen una cuadra al norte y 25 varas al oeste, cuando se enteró a través de EL NUEVO DIARIO que la póliza a su nombre, que le vendió el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), es falsa.



La viejana dijo que en octubre del año pasado, una mujer piel morena, pelo negro, de baja estatura, le expendió el documento en una ventanilla del Iniser ubicada contiguo a las instalaciones de la Policía de Chinandega, donde diariamente decenas de personas realizan sus trámites.



Aseguró que con los servicios de un abogado, cuya identidad no reveló, vendió en noviembre de 2007 su automóvil Hyundai plateado placas CH-09144 a Reinaldo José Pérez, originario de Managua, a quien le entregó el Seguro de Daños a Terceros del Iniser, el cual vence el 5 de octubre del corriente año.



Está asustada

“Sinceramente, desconocía que la póliza que me vendieron es falsa. Estoy asustada, me están enredando en este caso sin tener nada que ver. Hice los trámites un día y al siguiente me entregaron el documento, estoy dispuesta a demostrar mi inocencia. Actué con transparencia y de forma responsable”, dijo Montealegre Gómez.



Aparentemente, Pérez no había tramitado la póliza a su nombre, y el 24 de diciembre de 2007 chocó a Wilfredo Blanco Hernández, quien conducía un vehículo Toyota Yaris, rojo, de 2006, y cuando llegó a reclamar a la aseguradora estatal le indicaron que la póliza a nombre de Norma Elena era falsa.



La Contraloría General de la República (CGR) autorizó una auditoría especial en Iniser sobre accidentes “fantasmas” a petición de su presidente Ejecutivo, Eduardo Halleslevens.



La auditoría especial determinó que son seis los casos detectados, pero EL NUEVO DIARIO conoció del caso de Marta Regina Gaitán y el de la póliza falsa de Norma Elena Montealegre.



Suspenden a varios funcionarios en el Iniser

Extraoficialmente conocimos que en el Iniser se encuentran suspendidos de sus funciones al menos tres ajustadores, que se presume forman parte de la red que junto a agentes de la Policía de Tránsito y a terceras personas, han estado estafando a la aseguradora estatal con accidentes que nunca se han producido.



“La Policía ha estado investigando, están en Iniser desde que salió a luz lo de la (auditoría) de la Contraloría, y esos tres ajustadores y al menos dos directores de Áreas Financieras y algunos de ventas, forman parte del grupo que está bajo investigación”, dijo una fuente de la aseguradora.



“Es más, aquí todo el mundo anda ‘chiva’, porque al parecer hay mucha gente que sabe quiénes son los que han estado haciendo de las suyas, pero tienen miedo de hablar porque saben que les puede costar el puesto de trabajo, pero se maneja perfectamente quiénes son”, añadió el informante.



El Iniser responde a clientes

Ayer mismo conocimos que el Iniser decidió responder a Domingo Collado y a Marta Regina Gaitán por la póliza de seguro por Daños a Terceros a nombre del primero, que fue cobrada sobre la base de un accidente que nunca se dio, de la Rotonda del Periodista 300 metros al sur.



“Nos dijeron que les remitiéramos un escrito negando rotundamente que nuestra camioneta hubiese estado envuelta en ese accidente, y nos aseguraron que nos iban a responder”, dijo Collado al ser consultado.



Este “accidente” se dio supuestamente en el Distrito Tres de la Policía de Managua, donde le dieron de baja deshonrosa al capitán Gerardo José López, quien se vio involucrado en el caso de las colisiones “fantasmas” de las que ha sido víctima el Iniser, según la jefa de la Policía, primera comisionada Aminta Granera.