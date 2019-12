Escoba de Cabezas no respeta a sindicalistas

Lanzar al desempleo a diez empleados, incluidos tres sindicalistas de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, fue un hecho fuertemente criticado por el subprocurador de esa institución, mientras que el titular asegura que no le está violentando los derechos laborales a nadie.



“Es cierto que se están cancelando los contratos a estas personas, y sí sé que tres de ellos son sindicalistas, pero esto es parte de la reestructuración que se anunció. Simplemente desaparecieron las áreas a las que estas personas pertenecían, y no creo estar violentando el fuero sindical con eso, pues aún queda más gente de la directiva y el sindicato no está desapareciendo”, expresó Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos.



Argumentó que los gastos de la apertura de tres nuevas delegaciones departamentales son grandes, y el presupuesto de este año no es suficiente. “Esto es parte de la descentralización de nuestra institución”, dijo.



PDDH viola derechos a sus trabajadores

Por su parte, el subprocurador Adolfo Jarquín Ortel, criticó que está bien que se abran delegaciones de la institución, pero no al costo del despido de personal calificado, mandando al desempleo a diez personas, incluyendo a tres sindicalistas.



“Entre el personal al que a partir de próximo mes tiene cancelado sus contratos de trabajo hay tres que están protegidos por el fuero sindical, sin embargo, no se respetó esto. Esta Procuraduría, que se supone debe defender los derechos humanos, se está poniendo a desarticular un sindicato en violación a las leyes laborales”, señaló.



Ortel señaló que una institución de derechos humanos no debería estar corriendo personal por capricho, pues de esa manera pierde más la institución. Esto, porque se vive pidiendo para la capacitación de personal y luego se les está despidiendo.



Suficiente reestructuración

“Se habla de una reestructuración, pero ¿para qué más reestructuración? Ya antes despidieron a 20 personas, y ahora de nuevo se hace lo mismo. No entiendo, porque por política no es, pues el procurador sandinista está corriendo a sandinistas y está desarticulando al mismo sindicato sandinista. En realidad, desconozco la razón más allá de lo evidente. El argumento es la falta de presupuesto, sin embargo, en esta institución siempre hace falta, pero se hace cantidad de gastos superfluos, principalmente con los continuos viajes al exterior del procurador Cabezas”, asegura el subprocurador.



Comentó que su crítica no es por envidia de que él quiera viajar también, el problema es que el procurador se la está ganando a Enrique Bolaños en viajes al exterior. “Es cierto que estamos cortos con el presupuesto, pero si se sabe administrar, no habría necesidad de despedir a nadie”.