Niños en peligro en escuela construida sobre peligrosa falla

27 Febrero 2008 |

8 a.m. |

END

Comunidad Pull Nerpe, Ometepe



239 niños y docentes del Centro de Educación Participativa San Juan Bautista, del municipio de Altagracia, están expuestos al colapso del edificio construido exactamente donde pasa una falla geológica.



Ubicada al noreste del volcán Concepción, el centro sufrió serios daños el cinco de agosto de 2005, durante un sismo que pudo alcanzar los 5 grados en la escala de Richter.



El director del Centro de Investigaciones Geocientíficas, Cigeo, de la UNAN Managua, ingeniero Dionisio Rodríguez, consideró que la población estudiantil corre peligro porque las aulas fueron construidas en un terreno perturbado.



Los científicos en todo el mundo advierten que ninguna construcción erigida sobre una falla se encuentra segura. Las recomendaciones que ofrecen es que cualquier edificación debe ser hecha a prudente distancia de este tipo de accidentes.



A pesar de que el Instituto de Estudios Territoriales, Ineter, elaboró el informe sobre los efectos del temblor, durante la Administración de Enrique Bolaños las autoridades educativas no hicieron nada al respecto y sólo mandaron a pintar las fracturas del colegio.



Tres años después, los estudiantes siguen asistiendo a la escuela a pesar de que los tres pabellones que componen la misma están afectados visiblemente en sus paredes, e incluso en el piso. Los alumnos reciben sus clases con sus pupitres sobre un suelo peligroso.



La escuela se ubica, de acuerdo con Rodríguez, sobre una falla que se aprecia por sus manifestaciones exteriores: una especie de cauce, levantamiento de terreno, y que sigue en dirección hacia el Gran Lago de Nicaragua.



En un estudio del Ineter de 2005, elaborado por Antonio Álvarez C. y Guillermo Chávez tras la actividad sísmica, encontraron que en la comunidad Pull Nerpe No. 3, el Centro Escolar San Juan Bautista, localizado a 1.5 kilómetro al oeste de Altagracia y a una distancia estimada, en línea recta, al noreste del cráter de 4.5 kilómetros, presenta fracturas en el suelo y paredes.



Fracturas en el suelo del centro



Las primeras evidencias se observaron en el suelo de la escuela, casi borradas por la fuerte lluvia de la madrugada anterior, dice el informe. Son tres fracturas: dos de longitudes entre 1-2 metros, orientadas N30º W, separadas entre sí por 1.5 metros. La tercera de éstas, de 0.50 metros, que sigue una dirección N-S.



Están casi cerradas y apenas muestran aberturas máximas de un centímetro, y sólo se ven en el suelo de la parte anterior de la escuela, entre una pequeña construcción, posiblemente la Dirección del centro y el primero de los dos pabellones de la escuela.



“Se aprecia un desplazamiento de varios milímetros en la unión de la acera del pabellón con la del andén. Es posible que este agrietamiento esté condicionado a debilidades en la calidad de los materiales de construcción empleados, cuyo agrietamiento fue disparado por la fuerte explosión del volcán”.



Fracturas en las paredes del centro



“Éstas se formaron en las paredes exteriores e interiores de los dos pabellones escolares. En el primer pabellón, las fracturas se observan en la parte de la pared interior del aula y el piso de ésta, como también en la pared exterior. Son fracturas desde ligeramente verticales o que forman ángulos aproximados a los 55º de inclinación y con aberturas de milímetros, además de la rotura de los bloques por la fractura”.



Tres años después, estas fracturas se pueden apreciar, como por ejemplo, la que afecta la base de la acera del edificio de la Dirección. También sigue a lo largo de la pared.



El alcalde de Altagracia, el profesor Luis F. Morales, llamó al Ministerio de Educación a reubicar la escuela para no exponer más a los niños al peligro que representa estar sobre un suelo fallado.



Promesa de escuela no cumplida



La directora del Centro de Educación Participativa, profesora Juana del Carmen Jiménez, aunque no fungía en ese cargo durante el evento, recordó que el sismo fue muy intenso. Hasta ese día, la escuela no presentaba ninguna fisura.



“Nos dijeron que iban a hacer otra escuela, pero no tenemos nada todavía”, dice. En el aula de Cuarto Grado se observan ligeramente levantados los ladrillos. Ese quiebre luego sigue reflejado en la pared.



El ingeniero Rodríguez, del Cigeo, aconsejó la reubicación del centro docente en un terreno que, por supuesto, debe ser estudiado geológicamente, para levantar una nueva escuela. El sitio donde se levanta el “Juan Bautista” es de alto riesgo para la vida de los ocupantes.



Indicó que el volcán Concepción activa fallas como la de la escuela. “Aquí podemos ver su efecto”, señaló, al advertir las evidencias que comprueban esta perturbación, como movimiento de un bloque con otro y la topografía del terreno, en este caso, una zanja.



El levantamiento del piso y la ruptura de las paredes en los tres pabellones que reflejan el trazo de la perturbación, es un ejemplo del porqué no debe construirse sobre fallas, expresó Rodríguez.