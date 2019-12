Reos de Sinaloa a prisión en México

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armengol Cuadra, afirmó ayer que en la sentencia del caso de Sinaloa ordenarán que los mexicanos condenados sean enviados a su país para cumplir allá su condena, de conformidad con el convenio existente entre Nicaragua y México.



“Lo más importante es que ellos (mexicanos) quieren cumplir su pena allá, porque tienen su familia y no hay ningún problema”, porque el Convenio les permite, explicó Cuadra, minutos antes de entrar a una reunión donde se discutiría el caso.



Cuadra adelantó que aún se encuentran discutiendo el proyecto de sentencia. El criterio de la mayoría es que se confirme la sentencia a los mexicanos y se revise la participación de tres nicaragüenses.



Estamos analizando la situación de tres campesinos nicaragüenses, porque aunque sea el cartel de Sinaloa, hay que ver la participación de cada acusado en los hechos investigados, dijo Cuadra, tras indicar que revisarán la implicancia de tres de los condenados, para determinar si revocan la sentencia para uno o bajan la pena a dos.



Todo consultado con Policía

Explicó que la semana pasada consultaron la situación con los altos mandos de la Policía Nacional, durante una conversación en la que participaron todos los magistrados de Sala, porque no modificarán la sentencia para ninguno de los acusados sin antes escuchar el criterio de la Policía.



Reveló que la Sala Penal podría bajar la pena a dos campesinos, y estudian la posibilidad de revocar la condena a un acusado que trabajó toda su vida en la finca donde se dieron los hechos.



Cuadra se refería a Santos Reyes Urbina, quien vivió por más de 30 años en la finca La Ceiba, donde, donde según la acusación de la Fiscalía, el cartel de Sinaloa pretendía instalar una pista de aterrizaje para la transportación de drogas.



Era como parte

del inventario

Reyes Urbina vivió más de 30 años en la finca, pues todo ese tiempo trabajó para la familia Morales, dueña de la propiedad. Paola Morales, en su testimonio ante el juez de primera instancia, afirmó que Santos Reyes ha trabajado más de 30 años para su familia.



La finca, según se desprende de las declaraciones del abogado Orlando Herrera, fue vendida de forma simulada en 150 mil dólares a Léster Apolinar Herrera, aunque éste nunca firmó la escritura de compra-venta. Una vez vendida la propiedad, Reyes Urbina, se quedó trabajando con los nuevos dueños.



Reyes fue condenado a diez años de prisión en calidad de cooperador necesario en el delito de financiamiento de estupefacientes, y a un año de prisión como cooperador necesario del delito de asociación para delinquir.



Todos los condenados

Los condenados a 22 años de prisión son: José Juvenal, Luís Ángel Vale Serrano, Jesús Javier Flores, Arturo Gaspar Rubio, Juan Rosales Castañeda, Carlos Alberto Arvizuras Rodas y Pedro Olivas, por ser autores del delito de financiamiento al narcotráfico, tenencia de armas del Ejército y Policía Nacional, y asociación para delinquir.



A 14 años fueron condenados: Emilio Rosas, Ricardo Alvarado Zazueta, Guillermo Ramírez Martínez y Víctor Bonifacio Herrera en calidad de autores de financiamiento al narcotráfico. A 14 años y 6 meses, Carlos Cisnados Pasos, por financiamiento y asociación para delinquir.



Juan Pablo Cruz, Osomier Herrera, Marvin Herrera, Freddy Centeno y Santos Reyes Urbina, fueron condenados a once años de prisión en calidad de cooperadores necesarios de financiamiento al narcotráfico y asociación para delinquir.