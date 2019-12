Alza ilegal al agua

Desde este sábado será más caro saciar la sed con el agua potable que sirve la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal). La presidenta de esta firma estatal, Ruth Herrera, aplicará un alza que oscila entre 7 y 25 por ciento, aunque hasta ahora no ha explicado las razones y tampoco ha cumplido los requisitos legales que demanda dicho ajuste por indexación.



Utilizando instalaciones de la Alcaldía de Managua, Herrera se reunió este martes con varios miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), a quienes convenció de la necesidad de aplicar esta alza.



Detalló que se trata de un aumento en las facturas por el deslizamiento de la moneda (indexación), el cual oscilará entre el 7 y 25 por ciento, pero sólo afectará a quienes consuman más de 20 metros cúbicos al mes.



Argumentó que dicha alza es necesaria, pues la tarifa de Enacal está “congelada” desde hace más de seis años, y las facturas que paga esta empresa a Unión Fenosa por el servicio de energía eléctrica, han aumentado más del 50 por ciento en este período.



Consenso y todos felices



Todos se mostraron conformes y hasta prometieron convencer a sus vecinos de la necesidad de pagar esta alza. Herrera aprovechó el consenso para anunciar que este aumento en las facturas será cargado al consumo de agua potable que se mida desde este próximo sábado, primero de marzo.



Satisfechos salieron los asistentes y expositores, pero nadie presentó la resolución del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), donde supuestamente se aprobó dicho ajuste. Tampoco mostraron los diarios de circulación nacional donde se anunció esta alza con 30 días de anticipación, tal como lo exige el marco legal del ente regulador.



¿Y los documentos de aprobación?



EL NUEVO DIARIO tiene 27 días de estar solicitando de forma permanente estos documentos a Enacal. María Lucila Cordero Rodríguez, divulgadora de esta empresa, ayer prometió otra vez que en los próximos días serán presentados. Sin embargo, en esta ocasión aseguró que se trata de una carta que les envió INAA el pasado 13 de febrero.



Carlos Shutze Sugráñez, presidente ejecutivo del INAA, ayer se declaró “muy ocupado” cuando EL NUEVO DIARIO le solicitó una entrevista. Esta vez no delegó a nadie y prefirió guardar silencio respecto del alza, la que, supuestamente, él mismo aprobó.



No obstante, en estas mismas instalaciones ayer se logró conocer que existe una decisión definitiva de guardar silencio mientras se aplica el ajuste por indexación. Además, conforme el pliego de tarifas vigente, se puede concluir que serán afectados todos los clientes de Enacal que ahora pagan más de 89 córdobas con 80 centavos.



Es decir, que los clientes de Enacal que pagan una factura de 90 córdobas al mes, cumplen con el requisito de consumir más de 20 metros cúbicos en ese período, y ahora recibirán el impacto menor del alza: siete por ciento.



Los clientes comerciales e industriales seguirán generado un subsidio cruzado a favor de quienes consumen menos de 20 metros cúbicos, pues recibirán un impacto del 25 por ciento en las facturas.



Hasta las fuentes del partido de gobierno ayer prefirieron guardar silencio, y por eso se desconoce si esta alza cuenta con el visto bueno del presidente Daniel Ortega, quien el año pasado anunció un alza a favor de Unión Fenosa que resultó de hasta 17 por ciento, pero no se ha referido al caso de Enacal.



“Dios guarde a Enacal y al INAA”



Los miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), ayer se declararon sorprendidos con esta decisión, y pidieron que, de ahora en adelante, “Dios guarde a la gente de Enacal y el INAA, porque se les viene la Ley del Talión”.



“Ojo por ojo, diente por diente”, dijo Gonzalo Salgado, coordinador de la RNDC, al asegurar que la población seguramente va a responder con ilegalidad a otra ilegalidad, ya que ninguna de ambas entidades ha demostrado que es legal lo que están haciendo.



Lamentaron que se haya tenido que llegar a estos extremos, cuando todas las organizaciones habían asumido una tregua, mientras llegaba el debate público que está organizando EL NUEVO DIARIO.



“No queremos adelantarnos a los hechos, pero estamos seguros de que la gente va a dejar de pagar las facturas, habrá resistencia, desobediencia civil, y, mientras tanto, nosotros vamos a recurrir por la vía legal dicho ajuste”, indicó.



Se mostró confiado de que Enacal tendrá su respuesta en cada barrio, y hasta calificó de “una dolorosa casualidad que dicho ajuste se aplique el Día Nacional del Periodista, es decir, cinco días antes de la entrada en vigencia de La Ley General de Aguas, y una semana antes del Día de la Mujer”.