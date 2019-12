Llantos, abrazos y alegría durante liberación de rehenes

Cuatro ex congresistas colombianos rehenes de la guerrilla de las FARC fueron liberados ayer en las selvas del sureste de Colombia y entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y al gobierno venezolano.



“Estamos muy felices. En este momento tenemos a los cuatro (rehenes) en nuestras manos”, dijo a periodistas en Bogotá, Bárbara Hintermann, jefa de la delegación del CICR en Colombia, tras revelar que éstos están en condiciones de salud aceptables.



“Están en nuestras manos. Sanos y salvos”, señaló por su parte el vocero de la presidencia venezolana, Jesse Chacón, tras confirmar que el mandatario de ese país, Hugo Chávez, dialogó telefónicamente con los rehenes.



Guerrilla demanda desmilitarización de zona



En un comunicado conocido tras la liberación, la guerrilla insistió en que ahora el gobierno debe desmilitarizar dos municipios colombianos, para negociar allí el canje de los demás secuestrados por rebeldes presos.



“Ahora debe seguir el despeje militar de Pradera y Florida por 45 días, con presencia guerrillera y de la comunidad internacional como garantes, para pactar con el gobierno en ese espacio la liberación de los guerrilleros y de los prisioneros de guerra en poder de las FARC”, señala el texto enviado a la Radio Caracol.



Los ex congresistas Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Gechem, secuestrados desde hace más de seis años, fueron transportados rumbo al aeropuerto venezolano de Santo Domingo (650 km al suroeste de Caracas), y luego iban a ser trasladados a la capital venezolana.



Allí está previsto que se reúnan con sus familiares, quienes los aguardan desde hace varios días.



Sin pruebas de supervivencia de otros



El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que, según la información que le fue entregada por el ministro del Interior de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, que lidera la delegación venezolana que recibió a los rehenes, éstos “no traen pruebas de supervivencia” de otros secuestrados.



La liberación de Polanco, Beltrán y Pérez había sido anunciada por las FARC el 2 de febrero, y posteriormente la guerrilla colombiana indicó que también incluiría a Gechem. Todos llevaban más de seis años secuestrados.



Ésta es la segunda liberación unilateral de rehenes que realiza la guerrilla a Chávez, después que el 22 de noviembre Bogotá decidiera suspender la mediación que éste y la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba, realizaban para buscar un canje humanitario.



El 10 de enero, las FARC entregaron en las selvas del Guaviare a una misión venezolana coordinada con el Comité Internacional de la Cruz Roja, a Clara Rojas y Consuelo González.



Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marxistas) han presentado estas entregas unilaterales como un gesto de “desagravio” a Chávez y Córdoba.



La entrega se produjo en cercanías al caserío de Tomachipán en el departamento de Guaviare, una zona de cultivos cocaleros en donde la principal guerrilla colombiana tiene una fuerte presencia, según el ministerio colombiano de Defensa.



Tanto Rojas y González, como los cuatro ex parlamentarios liberados, formaban parte de un grupo de más de 40 rehenes que las FARC pretenden canjear por unos 500 guerrilleros presos.



Entre ellos figuran la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, tres estadounidenses contratistas del departamento de Estado, así como decenas de policías y militares, algunos con diez años de cautiverio.



El presidente francés Nicolas Sarkozy calificó el hecho como un “gesto positivo”, y manifestó la esperanza de que seguirán pronto otras liberaciones, entre ellas la de Betancourt.



Por su parte, Hervé Marro, portavoz del Comité de Solidaridad con Ingrid Betancourt, dijo en París que después de estas liberaciones unilaterales “esperamos que el gobierno colombiano aceptará reunirse con las FARC para firmar un acuerdo humanitario que permitirá liberar los 40 rehenes restantes”.



Llanto y abrazos en la entrega



Hay que destacar que escenas emotivas de llanto y abrazos ocurrieron en la entrega de los cuatro ex congresistas que permanecieron más de seis años secuestrados por las FARC a una delegación del gobierno venezolano y del Comité de la Cruz Roja Internacional en la selva colombiana, mostraron imágenes de TV.



“Gracias, gracias, gracias, que Dios les pague. He vuelto a vivir”, dijo la única mujer liberada del grupo de cuatro ex senadores, Gloria Polanco.



Un video transmitido por la estatal VTV y la cadena multiestatal Telesur, mostró cuando la delegación encabezada por el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez, y la senadora colombiana Piedad Córdoba, facilitadora del proceso, encontró a una patrulla de las FARC que entregó a los rehenes.



Córdoba se abrazó con Polanco y ambas estallaron en llanto, en un claro de la selva.



Los guerrilleros entregaron flores rojas de la selva a los liberados, que agradecieron el gesto con abrazos.



“Estas flores las depositaré en la tumba de mi esposo. Llevo cuatro ramos, uno de cada uno de mis hijos y uno mío es lo único que puedo llevarles desde la selva”, dijo Polanco, cuyo esposo fue asesinado un año después de pagar el rescate por dos de sus hijos, que también estuvieron secuestrados.



“Estaba muerta en vida, pero todos ustedes, amigos, han venido por nosotros, mil gracias por esa gestión humanitaria que han hecho por nosotros, que han venido hasta esta selva inhóspita de Colombia”, dijo Polanco.



“Presidente (venezolano Hugo) Chávez, aquí tiene una colombiana que estaba desesperanzada”, puntualizó.



Un jefe guerrillero con un fusil y vestido con traje de camuflaje dijo: “En nombre de las FARC, hacemos entrega de los cuatro rehenes tal como lo ha prometido el secretariado al presidente Hugo Chávez y a la senadora Piedad Córdoba”.



El guerrillero desmintió que los ex legisladores estuvieran en mal estado de salud.



“No tenemos todos los medios, pero sí situaciones para atender responsablemente a cualquier persona que tengamos en nuestras manos” dijo el jefe guerrillero.



“¡Viva Colombia y viva Venezuela!” exclamó la senadora Córdoba.