Cae jefe antidroga de Managua

La Inspectoría General de la Policía Nacional dio baja deshonrosa al Jefe de la Dirección de Drogas de Managua, comisionado Franklin Sobalvarro. Sin embargo, autoridades policiales no confirmaron la información.



Esta decisión fue motivada tras una serie de denuncias que señalan a Sobalvarro de “sembrar droga”. Junto a este jefe policial fueron dados de baja al menos tres agentes antinarcóticos por la mismas denuncias, conoció EL NUEVO DIARI O.



Otros tres agentes de drogas fueron únicamente removidos de sus cargos. En lugar de Sobalvarro, se nombró a la subcomisionada Sandra Gómez, quien fungía como Jefe de Información y Análisis de Inteligencia.



Hace algunas semanas, el ex juez Leonardo Ruiz Martínez denunció que a su esposa le habían “plantado drogas”. Dos funcionarios policiales se encuentran suspendidos por este caso.



Aminta cautelosa



Ayer, durante la clausura de la reunión de mandos, la primera comisionada Aminta Granera evitó referirse al tema. Únicamente expuso un informe del trabajo de la Policía Nacional, destacando en su presentación que el crecimiento anual del delito se mantuvo en un 15 por ciento, en comparación con el año pasado.



“Los asesinatos, homicidios dolosos, secuestros y asaltos, tipicidades delictivas que a nivel internacional se consideran como los de mayor peligrosidad social, únicamente representan el 5.4% del total de las denuncias registradas”, dijo.



Luego agregó que la tasa de homicidios disminuyó de 14 a 12 por cada 100 mil habitantes, niveles que había en 2003.



Como ejemplo de este trabajo, Granera recordó la incautación de tres aviones con droga y dinero, 17 lanchas y 181 medios de transporte terrestre. En total, se incautaron 23 toneladas de cocaína y 182 kilogramos de heroína, incluidas algunas operaciones realizadas en 2006, cuando recién había tomado las riendas de la institución policial.



Cifras récord



“Cifras récord en toda la historia de la Policía Nacional, que a precios puestos en Miami significan 423 millones de dólares. Los ‘David’ cuyos salarios no cubren ni siquiera la canasta básica, le arrebataron a ‘Goliat’ 423 millones de dólares”, recalcó.



En dinero la Policía ocupó 5.8 millones de dólares, 1.5 millones de córdobas y detuvo a mil 963 personas, incluyendo 115 extranjeros.



Pero Granera aclaró que no sólo en el combate al narcotráfico se ha sido “fuerte”, aduciendo que se le ha asestado igual “duros golpes” al tráfico ilegal de personas, logrando la captura de 49 traficantes y la retención 483 emigrantes, lo que calificó como una “conjugación de la política institucional, la firmeza en el combate a los traficantes y el respeto y compasión a los emigrantes”.



A nivel local, la Policía registra la desarticulación de 25 bandas delictivas y 45 grupos delincuenciales que se dedicaban a cometer diversos delitos entre asesinatos, robos, asaltos, abigeatos, etc., capturando a 314 elementos, lo que permitió el esclarecimiento de 318 casos.



Granera también se refirió a las sanciones disciplinarias aplicadas a funcionarios policiales que incurrieron en violaciones a la ley y reglamento que rige a la institución. En total se otorgaron 228 en 2007.



“No nos avergüenza ni nos debilita. Al contrario: nos fortalece y nos dignifica, porque, compañeros y compañeras policías, sólo el que no hace nada no comete errores, y la gloria más grande no consiste en no haber caído nunca, sino en levantarnos con la firme decisión de ser mejores”, sostuvo.



Después enumeró algunos logros como la adquisición de 320 vehículos automotores, la inauguración de la séptima Comisaría de la Mujer y la Niñez, la construcción de tres nuevas delegaciones municipales y el inicio del proceso de construcción de otras cuatro nuevas.



Además, mencionó que se construyeron dos aulas especializadas en computación y la segunda fase del polígono de simulación en la Academia “Walter Mendoza”.



Durante su intervención, Granera no dejó de referirse a las actuaciones policiales que en su mayoría han sido guiadas por las disposiciones de la ley suprema, la Constitución Política de Nicaragua.



“Hemos trabajado y seguiremos trabajando por construir una institución moderna, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante, regida en estricto apego a la Constitución Política y sometida a la autoridad civil que ejerce el Presidente de la República”, expresó.



Enorme contacto con población



Finalmente, Granera se preguntó: ¡Ay, Dios! ¿Cómo sintetizar los servicios prestados a nuestro pueblo por la Policía Nacional, cuando en 2007, tres millones doscientos mil nicaragüenses entraron en contacto con nosotros?”



Y se respondió a sí misma, recordando cada uno de los planes especiales ejecutados por la institución, el plan de Traspaso de Mando Presidencial, la jornada de Verano Seguro, reducción de muertes por accidentes de tránsito en carreteras, y protección de las cosechas agrícolas, entre otros.



“Esta vocación de servicio, hermanos y hermanas, nicaragüenses, más allá de los desvelos, las jornadas indefinidas de trabajo, el sudor, las horas interminables bajo el agua y bajo el sol, el cansancio, las ausencias que se nos imponen como esencia de lo cotidiano de la vida policial; esta vocación de servicio de la Policía Nacional, ha sido forjada y sellada con la sangre de quienes lo dieron todo. Con la sangre de quienes entregaron sus vidas en el cumplimiento del deber”, dijo.



Al acto asistieron el presidente Daniel Ortega, representantes de las iglesias Católica y Evangélica, embajadores, alcaldes, ministros, y presidentes de entes autónomos, entre otros.