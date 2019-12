“Más que a aprender, niños llegan a comer”

“La mayoría de los estudiantes de nuestro país llega a la escuela en busca de comida”, afirmó el ministro de Educación, Miguel De Castilla, al referirse al estado de anemia y desnutrición en que se encuentra la niñez en edad escolar.



El titular del Mined reiteró que muchas veces los niños llegan a la escuela, más que a aprender, a comer, y eso es producto de la pobreza. Relató que en la Costa Caribe, después del paso del huracán “Félix”, el número de estudiantes en las aulas aumentó porque llegaron en busca de alimentos.



“Es lamentable que el 30% de la población estudiantil esté desnutrida, y un niño en esas condiciones no puede aprender bien. La merienda escolar ha servido para mantener al niño en la escuela y evitar los niveles de deserción”, dijo el funcionario.



De Castilla insistió en que la entidad que preside debe trabajar coordinadamente con el Ministerio de Salud, Unicef, Programa Mundial de Alimentos y otros tantos organismos internacionales, con el fin de focalizar los municipios donde haya más problemas de desnutrición y anemia.



Política de seguridad alimentaria



Por su parte, la procuradora de la Niñez, Norma Moreno, instó al Mined a seguir con su política de seguridad alimentaria, sobre todo en las zonas rurales, pues de no hacerlo el número de estudiante anémicos aumentará.



“El Mined cuenta con bodegas de alimentos que provienen de fondos del Estado y por donaciones internacionales. Sabemos que esto es insuficiente por la cantidad de niños matriculados en las escuelas públicas, y por ello debemos pedir más apoyo a las agencias de cooperación”, dijo la funcionaria.



Igualmente, apoyó la decisión del titular de Educación de trabajar con el Minsa a fin de bajar los niveles de desnutrición, pero afirmó que también se tiene que sumar el Instituto de la Mujer y de la Familia para realizar un trabajo integral en pro de la niñez.



Moreno indicó que la estrategia a seguir es que el Mined entregue dos tiempos de alimentos en las escuelas de las zonas más pobres, ya que es lo más idóneo para combatir la desnutrición y por ende la anemia.





Presentan libro de Ciencias Naturales



En tanto, con el objetivo de proporcionar a los docentes de educación primaria un nuevo documento para reforzar la enseñanza, el doctor Jaime Incer Barquero presentó ante más de 100 directores de escuelas primarias el libro “Ciencias Naturales en Nicaragua”.



El libro recoge contenidos básicos para el estudio y enseñanza programados a tercero, cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria, y está dividido en: El Hombre y la Salud; Seres Vivos; Ecología y Ambiente; Cielo y Tierra y Materia y Energía.



En su intervención, el doctor Incer manifestó que la idea de este libro nació desde hace cuatro años, luego de la revisión de los contenidos de los libros que existían de Ciencias Naturales. “Tuve la urgencia de analizar, incorporar y nacionalizar algunos contenidos que no se encontraban en esos textos”, señaló.



En tanto, el ministro de Educación, Miguel De Castilla, dijo que éste es un libro contextualizado, hecho por un nicaragüense, no como los libros anteriores que eran realizados por extranjeros. Afirmó que este texto servirá a 800 mil niños que cursan la primaria, pero en realidad se necesita para 16 mil maestros que imparten la primaria.



Además, comentó que una vez terminada la intervención del currículo, para mayo, el Mined tiene presupuestados 40 millones de córdobas para la elaboración de los libros de texto para primaria y secundaria.



La obra fue financiada por la Fundación Uno, que decidió obsequiar cuatro mil ejemplares al Mined. En la presentación del texto estarán presentes el titular del Mined, Miguel De Castilla, Ernesto Fernández y Ernesto Medina, Rector de la UAM.