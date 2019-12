Pista sigue, y aparece enredo con propiedad

La Alcaldía de Managua autorizó la construcción de una pista al sur de Managua, en la comarca conocida como San Isidro de Bolas, bajo el argumento de que la misma será usada como pase público y servirá para darle mantenimiento a dos micropresas de retención de aguas en la zona, y reforestar esa parte de la Cuenca Sur de Managua.



Así lo informó ayer el arquitecto Jorge Berríos, director de Obras y Servicios Municipales de la Alcaldía de Managua, quien explicó que el permiso se extendió luego que se verificara la legalidad de los documentos presentados por los abogados de los supuestos dueños de la propiedad.



“A nuestras oficinas se presentaron el inspector de la obra, José Martín Mendoza, unos abogados y unos vecinos de la zona, a pedir el permiso a la Alcaldía para abrir una trocha en la zona y mejorar el acceso, ya que en invierno las micropresas que nosotros tenemos ahí inundan los caminos bajos”, explicó Berríos.



Todo en orden

Según el funcionario de la comuna, los vecinos que respaldan la construcción de la zona, presentaron sus escrituras y autorizaron a los abogados el paso por sus propiedades. Nosotros les dimos el aval porque ellos tienen todos sus documentos en orden, legales, sus planes de la obra, sus estudios de uso de suelo, y porque la Alcaldía tiene ahí dos micropresas que debemos atender cada cierto tiempo”, explicó.



El funcionario municipal dijo que incluso algunas empresas privadas que se ubican al inicio de donde comienza la trocha, dieron la autorización para el paso de los tractores y autorizaron la obra por razones obvias de progreso.



“Además, nosotros estamos supervisando la obra para evitar que haya casas afectadas y estamos orientando que las aguas sean desviadas a las micropresas”, explicó el funcionario, quien explicó que una vez que inició la obra, se presentaron unos vecinos a pedir la detención porque supuestamente atravesaba sus tierras.



“Nosotros les dijimos que los verdaderos dueños ya habían autorizado, que si ellos tenían escrituras nos las mostraran, pero no lo hicieron, y dicen que están en un juicio, entonces yo les dije que eso no me competía a mí, como sí me competen las obras públicas”, dijo Berríos, quien incluso explicó que la Alcaldía advirtió a los ingenieros de la obra a no construir obras verticales, porque existe una ordenanza que impide el desarrollo de un área de la Cuenca del Sur de Managua.



Nada con el FSLN

Por su parte, José Martín Mendoza, el inspector de la obra, negó que esté trabajando vinculado a personas de la Secretaría del FSLN, y aclaró que trabaja para unos inversionistas aglutinados en Sociedad del Sur, que supuestamente compraron a los herederos de Arístides Sáenz, y que todo está en orden en los Registros de la Propiedad.



Él mostró los documentos y escrituras de la propiedad, los permisos, los planos de la construcción y los mapas de la zona con los avales de otros vecinos y empresas que autorizaron el paso por sus propiedades.



“Lo que pasa es que hay unas personas sin escrúpulos que pagaron a un pobre señor de aquí cerca, que es cuidador de una finca, para que les vendiera, pero ellos no tienen ni papeles ni nada que les respalde, y quieren quedarse a la brava con estas tierras”, dijo Mendoza.



Beneficiaría a sus clientes

La abogada Claudia Santos, mencionada por unos vecinos del sector de estar trabajando en la obra, negó tener vínculos con organizaciones políticas, y dijo que ella, como corredora de bienes raíces, tiene clientes con interés en la zona, y consideró que una trocha le daría a la misma mayor valía.



Ella no quiso revelar los nombres y detalles de sus clientes por considerar que son secretos profesionales de su empresa, y por no involucrarlos en situaciones que “nada tienen que ver”.



Manuel Delgado Trujillo, de 83 años, cuidador de la finca que perteneció a Arístides Sáenz, dijo que, efectivamente, él no tiene escrituras, pero que legalmente le pertenece la propiedad porque nadie la reclamó durante más de 25 años, y que le extraña que ahora aparezcan estas personas con papeles en mano reclamando la finca de 20 manzanas, por donde atraviesa la ya famosa trocha.