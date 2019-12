Banqueros: Proceso Cenis está concluido

Julio Cárdenas, Director del Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), y Ramiro Ortiz Mayorga, Presidente del Banco de la Producción (Banpro), reconocieron haber llegado a un acuerdo financiero con Antenor Rosales, Presidente del Banco Central (BC) y con otras autoridades de gobierno, en la renegociación de la deuda que el Estado debe cancelar a dichas entidades financieras por la emisión de Cenis.



Ambos banqueros mostraron satisfacción por el compromiso alcanzado esta semana con una comisión encabezada por Rosales, y dijeron que únicamente están a la espera de su formalización.



Cárdenas expresó estar al tanto de la reciente participación del procurador general Hernán Estrada dentro de la comisión de gobierno que revisa el tema, pero rechazó que esto tenga alguna incidencia sobre lo ya pactado con Rosales.



Estrada no pudo

Esta afirmación es un duro golpe a la posición que el procurador Estrada ha mantenido en los últimos días: suspender los millonarios pagos a los bancos que obtuvieron Cenis del Estado tras las quiebras bancarias, hasta que concluyan las investigaciones a personas involucradas en supuestos actos ilícitos en esa transacción.



Hasta este pasado lunes, Estrada sostuvo que “la negociación no había concluido”.



“Nosotros sentimos que hemos terminado este proceso, hemos mantenido contacto formal con las autoridades correspondientes. Para nosotros, las autoridades que nos han señalado y las correspondientes son el Banco Central y otras personas que han estado en esa comisión, y con ellos hemos llegado a este punto”, afirmó Cárdenas, Director del Bancentro.



Según informó el titular del BC, el gobierno alcanzó con los dos bancos un alivio del 6 por ciento de la obligación total, equivalente a unos 12 millones de dólares, es decir, cerca de 228 millones de córdobas.



“Sólo faltaría la formalización de eso. Nosotros hemos estado dispuestos a hacer una negociación que implique que durante los próximos dos años no nos van a pagar una suma importante”, explicó Cárdenas.



“En el caso nuestro significan 2 millones de dólares semestrales, o sea, una cantidad como de cuatro millones de dólares. Esa cantidad se va a poner (pagar) en un plazo más largo, durante un periodo de dos años”, dijo.



Sólo esperan ratificación

Por su parte, Ramiro Ortiz, de Banpro, afirmó que esta entidad financiera “está en deseos de concluir las transacciones que ya se iniciaron con el Banco Central, que es el deudor, y en espera de una realización de la transacción que ha sido anunciada”.



“Ya se planteó, ya se llegó a una negociación con el Banco Central. El doctor (Antenor) Rosales ya lo ha expresado, y estamos en espera de la ratificación que ellos tienen que tener dentro de su proceso normal”, reiteró.



Sin embargo, las contradicciones entre las instituciones del Estado persistían.



Esta vez fue el fiscal Armando Juárez quien aseveró que el presidente del BC no puede firmar un acuerdo sobre la cancelación de la deuda que dejaron los Cenis, “porque la Ley del Banco Central no le otorga potestades para negociar deuda pública”.



“Los Cenis se pagan con dinero del pueblo, aprobado por el Presupuesto de la República a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que estamos ante una deuda pública”, enfatizó.



“En ese sentido, el presidente del Banco Central no tiene potestades para negociar deuda pública. Podrá negociar otro universo de títulos valores, pero no es el Consejo Directivo del Banco Central el que va a negociar una deuda pública”, reiteró Juárez.



Titular de Hacienda lo contradice

Pero el titular de Hacienda, Alberto Guevara, contradijo a Juárez, al afirmar que las negociaciones financieras llegaron a su fin, y que ahora las conversaciones se encuentran “en la fase siguiente”.



“El Presidente ha decidido incorporar al Procurador General, que es quien representa los intereses del Estado, y al contralor (Luis Ángel Montenegro), porque hay una serie de aspectos que tienen que ver con los bienes del Estado, y si hay algo que está mal habido de los Cenis, deberá salir a luz”, dijo Guevara.



“Hay un equipo negociador, y, como le digo, ese equipo negociador va trabajando de acuerdo con las fases. Ya la parte financiera, prácticamente, está finiquitada, faltarían algunos ajustes, y tratar de establecer de cuánto es el monto. Yo he formado parte del equipo negociador, y sigo formando parte del equipo negociador”, afirmó Guevara.



Por otra parte, el fiscal Armando Juárez aseguró que el acuerdo financiero anunciado por Antenor Rosales y ratificado por los representantes de Banpro y Bancentro, no detendrá las investigaciones iniciadas contra particulares, entre ellos Eduardo Montealegre, ex titular de Hacienda y ex directivos del BC.



El fiscal hizo mención a dos decretos emitidos, en años anteriores. El primero ordenado por el entonces presidente Arnoldo Alemán, y el otro por Enrique Bolaños.



“Hay que hacer una lectura, porque los alcances de estos decretos dejan en entredicho, y fortalecen la investigación del Ministerio Público, de que aquí hay razón para investigar”, afirmó Juárez.



Según el fiscal, estos decretos fueron utilizados para emitir Cenis a los bancos privados sin ninguna justificación, e informó que muy pronto “podríamos establecer cargos penales en forma directa”.



Estas declaraciones las brindó Juárez en compañía de Ana Julia Guido, Fiscal Adjunta y principal responsable de realizar las investigaciones en el caso Cenis.



Rosales a favor de Fiscalía

Durante el mediodía de ayer, ambos funcionarios sostuvieron una reunión con miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a quienes les brindaron detalles del proceso investigativo, y a quienes también solicitaron no aceptar los amparos interpuestos por las personas señaladas.



El magistrado Francisco Rosales evidenció su apoyo a la posición de los fiscales. “Es correcto el planteamiento que se hace el Ministerio Público, porque hay dos grandes ejes: el primero es la validez de los actos administrativos realizados, y de los actos realizados a través del Banco Central”, dijo.



“Las negociaciones del Banco Central con los bancos, las negociaciones con las Juntas Liquidadoras, el hecho de que después aparece la subasta en el camino. Nosotros sabemos que se ha subastado lo residual. Todo eso plantea una serie de inquietudes que el Ministerio Público investiga correctamente”, afirmó el magistrado.



Rosales recordó que de acuerdo con las investigaciones, se logró comprobar que los bancos privados que asumieron la cartera de los bancos quebrados, recibieron “plata de los Cenis, y plata del deudor”.