Pillaje “fantasma” o enorme negligencia

El Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) pagó 750 mil córdobas de una póliza de seguros a Dominga Balladares, con base en un informe policial que revela que las autoridades del orden público hicieron una inspección ocular en el negocio de la afectada por supuesto pillaje, después de 24 días de ocurridos los hechos.



El informe policial, firmado por el ex jefe de la Delegación de Puerto Cabezas, comisionado mayor Francisco Gaitán, también expone que los testigos del hecho brindaron testimonios pobres.



“El 28 de septiembre de 2007 se realizó inspección ocular en el centro de negocio ‘El Baratón No 1’, donde se observó que el enchape de la puerta del Costado Sur está violentado. Asimismo, se observó que la cerradura de la puerta del costado Este, está violentada”, dice el informe policial de Gaitán, del que obtuvimos una copia.



La denuncia de Balladares sobre supuesto pillaje en el negocio fue interpuesta en la Policía Nacional de Puerto Cabezas por German Espinoza Balladares, a las 9:35 de la mañana del 5 de septiembre de 2007, es decir, al día siguiente del paso del huracán “Félix” por el Caribe Norte nicaragüense. El auditor del Iniser señaló que el ajustador del Iniser nunca hizo una verificación de la pérdida real.



Hasta ya había reparado

“También se observó --dice el informe policial-- una abertura ya reparada en el techo de la casa, pero en relación con esto, la señora Balladares dijo que ese daño fue provocado por los fuertes vientos del huracán ‘Félix’”.



El presidente ejecutivo (del Iniser), Eduardo Halleslevens, rechazó un informe del auditor interno de esa entidad, René Jarquín, que indica una serie de anomalías en este pago. Halleslevens señaló la posibilidad de que Dominga Balladares, coludida con Gaitán hayan planeado un fraude contra el Iniser. Halleslevens, sin embargo, terminó negociando pagar la mitad.



Balladares rechazó los señalamientos, asegurando que lo único que hizo fue reclamar el pago de la póliza que tenía con el Iniser por desastres naturales y no por incendio, de un millón 580 mil córdobas, pero presionada por las autoridades de la aseguradora, que le indicaron que al no estar al día con las cuotas, era mejor que negociara y aceptara la mitad del total.





Los testigos

Todos los testigos del supuesto saqueo en “El Baratón No 1” fueron entrevistados mucho tiempo después que los vientos del “Félix” chocaron contra las costas del Caribe Norte, según revela el documento en que se basó el Iniser para pagar la póliza.



El informe policial señala que el 25 se septiembre, 21 días después de los hechos, se determinó a través de la declaración del testigo Gilberto Alberto Díaz Ríos, de 22 años, que sujetos habían entrado al negocio de Balladares llevándose varias cosas. El testigo vive contiguo al negocio supuestamente saqueado, dice el documento.



“El 3 a amanecer 4 de septiembre del año 2007, a las cuatro de la mañana por curiosidad salí de mi casa para ver los fuertes vientos del huracán Félix, en eso observé a varios hombres a quienes desconozco sus identidades ni reconocí sus caras, se estaban cruzando al cerco del centro de negocio “El Baratón No 1”.



Ellos portaban instrumentos de fracturas que generalmente es conocido como ‘Pata de Chancho’, vi cuando uno de ellos violentó la puerta del costado Sur del negocio y se ingresaron hacia el interior y procedieron a sustraer mercaderías”, dice el testimonio del joven Díaz, quien señala que no intervino “por resguardo de mi propia seguridad”, y, además, porque el viento estaba levantando muchas láminas de zinc que lo podían cortar si salía de su refugio.



Otro testigo 48 días después de los hechos

El otro testigo citado por Gaitán en su informe es Archivaldo Carlisber Romano, de 48 años, quien vive frente al negocio de Balladares, y brindó su testimonio el 22 de octubre de 2007, es decir 48 días después de los hechos.



Señaló que a las cuatro de la mañana del 4 se septiembre se encontraba en su tramo, sito frente al de Balladares, y que vio a varias personas que salían de ese negocio cargando varias cosas en sábanas, pero que no se atrevió a salir por temor a que le hicieran algún daño.



Agregó que después comunicó a Balladares lo ocurrido, “pero que no pudo identificar a las personas porque estaba oscuro, el viento del huracán estaba soplando fuerte”.



El otro testigo del que no se menciona en el informe policial la fecha en que fue entrevistado fue el comerciante Héctor Mendoza Zamora, de 43 años, quien dijo que el 4 de septiembre a las cuatro de la mañana, al salir de su habitación ubicada en una casa cercana al negocio de Balladares, “vio a un grupo de personas, varones, que se encontraban a la orilla del muro donde queda la tienda del Baratón No 1, pero que no le puso mente, se cruzó a la otra casa por temor al techo de la casa que él habita, solo vio que estaban a orilla del muro y no supo más”.



La Contraloría realizará una auditoría en el Iniser para indagar sobre este caso y el de los accidentes “fantasmas”, para poder determinar el daño que se le causó a la aseguradora estatal.