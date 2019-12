En nuestro país, el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (Sida) tiene cara de mujer adolescente, según un análisis realizado por el organismo Si Mujer, el cual revela que el porcentaje de mujeres enfermas se ha elevado en 1 mil 130 por ciento en los últimos 20 años.



Ana María Pizarro, Directora de SI Mujer, expresó que entre las cifras se puede observar que en 1997 la relación de género entre personas afectadas era de 17 hombres por cada mujer. Para el año 2007 la relación es de 2.3 hombres por cada mujer.



“La incidencia del incremento es de 1 mil 130 por ciento en las mujeres, mientras en hombres es del 771 por ciento.



Por primera vez en Nicaragua y a nivel centroamericano las mujeres superan a los hombres seropositivos. Por eso decimos que el Sida tiene cara de mujer y es de mujer adolescente, porque cada vez hay más registros de adolescentes con el VIH”, asegura Pizarro.



De 7 incrementó a 106 adolescentes

En 1997 había tan sólo 7 jovencitas con la enfermedad. En los registros del Ministerio de Salud, hasta septiembre 2007, había 106 en las edades comprendidas entre los 15 y los 19 años.



Entre los 2 mil 706 casos registrados, hay 24 fallecidos por la enfermedad, encontrándonos con una jovencita cuya vida cesó a los 16 años.



“De esto podemos considerar que el incremento se debe al reforzamiento de la cultura patriarcal y el machismo que está obligando a las mujeres a tener relaciones sexuales sin protección”, argumenta la especialista.



Ella considera que este patrón se reforzó irresponsablemente en los años noventa por moralistas en las instituciones educativas y de salud, que junto a la Iglesia Católica crearon toda una campaña en contra de las relaciones sexuales seguras, prohibiendo el condón como método de anticoncepción.



A esto le denominó “El proceso de reconstrucción conservador”, iniciado en 1992, cuando el Estado laico estipulado por la Constitución de la República, fue transformado en católico.



Imponiéndose e irrespetando al 41.5 por ciento de la población que no profesa esa religión, lo que significa unos 2 millones 300 mil nicaragüenses.



Sigue sin arrancar política contra el Sida

“A más de un año de haber asumido el gobierno sandinista su gestión, desconocemos cuáles son las políticas para combatir la epidemia. Tampoco está claro el tipo de educación sexual que se transmite en los colegios”. Pizarro indicó que la información en el Ministerio de Salud ha dejado de fluir y no existen registros actualizados desde septiembre del año pasado, cuando se celebró el V Congreso Centroamericano de VIH/Sida (Concasida).



“Desapareció el informe epidemiológico sobre el Sida en su página web, increíblemente todo está en cero. No creo que intenten ocultar el problema, lo que más me parece es falta de beligerancia o ineficiencia en la contabilidad de la situación”.



Éstas, entre otras inquietudes, serán presentadas la reunión que realizarán hoy con las autoridades del Minsa.