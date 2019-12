Un pueblo que sale al encuentro del desastre

Isla de Ometepe

San José del Sur podría ser la estampa tradicional de una comunidad típica de Nicaragua, con su escuela, sus casitas y las calles polvosas de siempre. ¿Siempre? Puede que no que quede ni una teja como señal de que alguna vez hubo un pueblo por estos lados.



San José del Sur está al pie de lo que podría ser su lápida de roca, arena y ceniza. “Queda en medio del paso de un lahar”, dice el geólogo William Martínez. Decir “lahar” no provocaría ningún temor para los que desconocen el término, pero si le aplicamos la definición, el pueblo mismo exigiría su reubicación.



Por lahar se entiende el lodo volcánico que tras una intensa lluvia arrastra, pendiente abajo, materiales de caída como grandes bloques de roca, ceniza, arena y otros que se encuentren sueltos a lo largo del cono de mil 610 metros de altura.



Como estampa rural, el poblado luce una curiosa distinción de otras comunidades: la Iglesia Católica le pertenece a Altagracia y el parque le corresponde a Moyogalpa, porque la línea divisoria municipal prácticamente parte al pueblo.



Pero quizás un día este pueblo repartido le pertenezca a un solo municipio, si acaso las autoridades dispusieran del sentido común de “leer” lo que el mismo volcán Concepción se ha encargado de “escribir” con sus empinadas cárcavas y el canal serpenteante donde en tiempos pretéritos han corrido los lahares.



Pueblo pintoresco

El lahar se proyecta desde la parte alta y puede llevar desde grandes bloques de rocas hasta materiales muy finos como la ceniza, que genera, por las pendientes, una gran velocidad, y, por supuesto, se pasa llevando todo lo que encuentre, incluso un pueblo pintoresco que a menudo pasan fotografiando los turistas canadienses, estadounidenses y europeos.



Si las fotos se las llevan los turistas, falta, pues, que el pueblo entero sea llevado a otra parte, al álbum de las pocas buenas noticias de Nicaragua, antes de que el desastre provea de imágenes terribles, como ocurrió con el Casitas hace diez años.



Cuando el visitante ve el volcán, notará esas rasgaduras pronunciadas, sin cubierta vegetal, como señal del lahar producido. Incluso, en un cauce natural que atraviesa el pueblo, se aprecian los bloques de rocas formando parte de un terreno que para las nuevas generaciones, por crecer a la orilla de ellas, no significan gran cosa.



Evidencias de un desastre

Los rastros del pasado, sin embargo, constituyen señales de que un desastre podría ocurrir si San José del Sur continúa al pie del cerro. El pueblo está expuesto al peligro, dijo el director del Centro de Investigaciones Geocientíficas, Cigeo-UNAN Managua, ingeniero Dionisio Rodríguez.



No sólo corre peligro por una erupción, sino de un lahar por la ladera sur, 40 grados al oeste, indicó. El experto subrayó que el pueblo se asentó sobre material lahárico de la época precolombina y también de la colonia. El actual aspecto desolado del volcán se ha esculpido en los últimos cien años, aseguró el doctor Martínez. San José del Sur puede ser arrasado, “porque toda el área está expuesta al flujo de lahares”, precisó el ingeniero Rodríguez.



El doctor en geología, William Martínez, dijo por otra parte, que los techos de las casas son casi planos y lo aconsejable en las zonas volcánicas es construir con un ángulo de 25 grados para que la ceniza y arena lanzadas se deslicen y no causen el colapso de las viviendas.





Alcalde: “pueblo debe reubicarse”



El alcalde de Moyogalpa, Luis F. Morales, dijo que en 1957 se produjo la última erupción del Concepción. Sin embargo, en la parte que da frente a San José del Sur, sus faldas estaban cubiertas de vegetación. En los años 60, 70, se dio una explotación masiva de las tierras para el cultivo de tabaco.



Entonces se debía usar madera, y todas estas faldas del volcán que eran casi vírgenes, comenzaron a ser taladas para cortar leña y curar el tabaco, recordó el funcionario de 66 años.



Para el edil, San José del Sur antes no estaba en ese riesgo “porque la flora que había era inmensa y no permitía la erosión ni las cárcavas, producto de la deforestación”.



Después del 57 se comenzó a ver mayor erosión, y se vino arruinando completamente, expresó. Consecuencia lógica, las faldas se ven desoladas y en la actualidad ahí tenemos una zona de alto riesgo, supuso.



Lo más importante para prevenir una catástrofe es reubicar la población, convino el alcalde. “Tenemos la experiencia en Altagracia, el lugar más crítico era Cintiope, ahí se produjo una caída de lava grande. Vinieron los alemanes, hicieron un estudio para quitar el pueblo y construyeron el caserío un poco más al este”.



El jefe de la comuna señaló que posiblemente el próximo gobierno municipal tenga la capacidad de gestionar un proyecto habitacional y reubicar el pueblo, que en la parte de Moyogalpa cuenta con entre 500 y 600 habitantes.



No obstante estas observaciones del munícipe, los geólogos Rodríguez y Martínez consideran que las laderas peladas son la evidencia de algo más que la acción reciente del hombre. El Concepción exhibe enormes cárcavas producto de un lahar, cuyas corrientes bajan siguiendo el cauce que se aprecia en la ladera en la parte izquierda.